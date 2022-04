Antonela Roccuzzo "le puso los puntos" a un fan que quería filmar a los hijos de Leo Messi

Ex buena onda

Ella, muy amablemente, le pidió que no tome imágenes de los niños y le ofreció a cambio sacarse una foto con ella. Ese fan es un deportista llamado Alexis Gaona.

Gaona es jugador de futsal y vive en Madrid. Como de momento está sin club que lo contrate decidió irse unos días a París para turistear. Fue en ese contexto que se encontró a Antonela Roccuzzo caminando por la calle con sus tres niños.

El futbolista compartió en su Twitter la imagen con Anto y contó lo sucedido con el intento de filmación que no fue.

"La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos baje mi cel y le pedí disculpas ahí me dice que si quiero foto que saque uno con ella, le protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse. Al final una fotito con Antonela Roccuzzo", escribió en su cuenta y acompañó con la imagen junto a la rosarina.

antonela roccuzzo.webp Así fue el encuentro entre un fan y Antonela Roccuzzo.

Más tarde, en diálogo con TN, Gaona reconoció que Antonela Roccuzzo le pidió eso "para preservar a los chicos y poder pasear tranquila".

También reconoció que Leo Messi es su ídolo máximo y que Anto es "re buena onda". "Ella es una de las mujeres más famosas del mundo y estaba caminando por la calle como una más y nadie se había dado cuenta", relató el jugador de futsal.

leo messi.jpg Antonela Roccuzzo, sus hijos y Leo Messi.

Tanto Antonela como Messi suelen compartir algunas imágenes de sus hijos en redes sociales pero son escasas. De hecho, la mayoría de sus apariciones han sido acompañando a su papá en algún evento futbolístico. De igual manera, es ella la que controla, como cualquier madre, lo que sale o no sale de los tres pequeños.