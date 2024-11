Andrés Cantos, el laburante que enamora con su voz

El cantante sanjuanino, integrante de una familia de artistas bien de esta tierra, charló con Tiempo de San Juan y profundizó en el nombre elegido para su presentación: “Los sueños se trabajan es una frase que siento que me identifica mucho ya que nació de un desborde emocional. Sentía que el tren se me iba pasando en lo que fue mi participación en ‘La Voz Argentina’ y después tuve la oportunidad de volver a pertenecer a ese reality. Ahí me di cuenta que fue porque había trabajado muchísimo. Ahí surgió ‘Los sueños se trabajan’ y hoy en día lo llevo como un estandarte”.

“Soy muy inquieto tanto en mi parte laboral como policía de San Juan, dentro de la banda de música, y también en mi vida artística, que es la que más me gusta. Todo el tiempo estoy bastante atareado porque siento que el tiempo va muy de prisa y quiero ganarle. Si tuviera cara el tiempo creo que le metería un sopapo para detenerlo un ratito ”, añadió.

Ya metido en lo que se encontrará la gente que se acerque el próximo miércoles a la Sala Auditorium (21:30), Andrés indicó: “Es una nueva presentación como cantautor y lo más importante para que disfrute la gente es que vamos a hacer mi nuevo disco en vivo. Estarán todas mis canciones y también la de artistas invitados que tienen géneros bastante similares al mío. Toda mi obra tiene un lindo conductor bastante poético que busca transmitir la idea de poder en algún momento detenernos un ratito y saber hacia dónde vamos. Tenemos que saber que el tiempo es como nuestro dueño y que los momentos compartidos es lo único que nos queda. Y otra cuestión importante es que la gente va a poder ser parte del concierto. No es ir a ver o escuchar un concierto, es hacer un concierto entre todos”.

“Este concierto es una frutillita del postre de un gran año. Es el helado con 40° de calor. La verdad que no me puedo quejar porque pude sacar una canción nueva y me esperó con una gran sorpresa. Desde muy chico soñaba con cantar ‘La Estrella de los Andes’. Ser la voz oficial de la Fiesta Nacional del Sol fue un abrazo directo al corazón. Lo he anhelado tanto y también por eso siempre digo que los sueños se trabajan. He trabajado muchísimo para estar donde estoy y sigo trabajando para que la gente se siga sintiendo cómoda con lo que le puedo brindar”, completó.

Por último, y dejando abierta la posibilidad de que haya alguien que aún no ha tenido la suerte de disfrutar su canto, Andrés lanzó la siguiente propuesta: “Lo invitaría a que conozca un poco más a su tierra, a sus artistas. Siempre digo una frase que me gusta defenderla: ‘primero hay que querer a la mamá y el papá, y después a los de afuera’. Creo que hay que saber lo que tenemos a nuestro alrededor, saber qué artistas hay en San Juan. Al que no me conoce lo invito a que se pegue un viaje poético el 13 de noviembre en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Estoy seguro que le va a gustar”.