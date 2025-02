Amor a la turca: las románticas fotos y dedicatorias de amor de Mauro Icardi y la China Suárez

El futbolista y la actriz viajaron para asistir a un partido del Galatasaray, club al que pertenece Icardi, quien se recupera de una grave lesión que lo dejó afuera de las canchas. Mientras que la mediática fue invitada a una polémica entrega de premios donde recibió el reconocimiento a "la mujer del año".

Este martes, como suelen hacer a través de sus redes sociales, Eugenia y Mauro compartieron una romántica sesión de fotos que se tomaron juntos.

A su vez, el jugador de fútbol le escribió enamorado a su novia: "Que las olas del Bósforo nos susurren promesas de amor mientras nos abrazamosen su orilla @sangrejaponesa".

"Una ciudad donde la historia y la magia se entrelazan, donde una parte de mí siempre pertenecerá", describió el futbolista rosarino.

Por su parte, también embelesada, la actriz compartió sus fotos junto a su novio en el estadio de fútbol durante el clásico turco entre el Galatasaray y el Fenerbahçe y le agradeció por la oportunidad de dejarla viajar con él.

Mauro.jpg Mauro Icardi y la China Suárez, en Turquía. Foto: Instagram.

"Estoy feliz de poder acompañarte. Ver el amor con el que te tratan, es todo lo que te merecés, amor y nada más que amor", aseguró Suárez.

La romántica dedicatoria de la China Suárez a Mauro Icardi. Foto: Instagram

Después, la ex Casi Ángeles compartió un video de Icardi paseando a su perro y le dedicó una parte de la canción Noviogangsta de Emilia Mernes que dice: "Estoy robando, qué afortunada soy, nunca tuve un novio tan hegemónico".

Mauro2.jpg La China Suárez uso una canción de Emilia Mernes para halagar a Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Wanda Nara reveló por qué no pudo volver a su vestidor en Estambul

Después de ganar el premio a "la mujer del año" en la ceremonia de los Best Europe Awards que se realizó en Turquía, la mediática hizo una transmisión en vivo en sus redes desde su hotel.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 17 millones y medio de personas, Wanda, junto a su estilista Kennys Palacios, respondieron las dudas de sus seguidores.

Mientras Nara explicaba de dónde era el llamativo vestido rosa que había utilizado en la premiación, uno de ellos aprovechó y le preguntó por qué no había ido a buscar alguna prenda del vestidor que está en la casa que compartía con Mauro en Estambul.

"Si fuera vos, entro y me llevo todo, si al fin y al cabo es tu casa también”, le sugirió el usuario de Instagram a la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Filosa, Wanda lanzó una fuerte indirecta contra la actual pareja de su ex marido, La China Suárez, sin nombrarla: "No, porque soy respetuosa y como en mi casa hay gente viviendo que no pertenece a la familia, prefiero esperar y no hacer otras cosas".

