Amalia Granata relató su experiencia de terror en un quirófano

Una simple intervención se convirtió en una pesadilla que la llevó a estar más tiempo en el quirófano intubada con oxígeno. "Yo ya le comenté al médico que cuando me habían dado anestesia por una muela me había descompuesto, por lo que, por suerte, me dijo de hacerlo en un sanatorio y no en el consultorio. Me hice todos los análisis prequirúrgicos y me salió todo bien, pero, en síntesis, cuando terminó la intervención no me podía despertar”, detalló en LAM.

amalia granata.webp Amalia Granata.

La operación en sí terminó con éxito, el problema apareció cuando no podía despertarse debido al efecto de la anestesia. "Mi cuerpo estaba muerto pero yo escuchaba todo", aseguró Amalia Granata haciendo hincapié en sus nervios mientras escuchaba a los médicos intentando despertarla y ella sin poder hacerlo.

"Me ponían la máscara con oxígeno y yo les quería decir que era peor pero no podía”. Además, afirmó sentirse tan nerviosa que pensó en Dios y le pidió "llevame o devolveme", hasta que finalmente pudo comenzar a balbucear. Minutos después se rompió en llanto al darse cuenta la terrible situación que había vivido dentro del quirófano.

Según los médicos que la atendieron, todo el mal rato que Granata pasó luego de la intervención fue producto de su estrés, ya que todos los estudios prequirúrgicos salieron bien y no existe razón científica que respalde su accionar frente al post operatorio inmediato.

Anteriormente en un programa de Radio Mitre conducido por Marcelo Polino, la polémica política explicó que anteriormente su cuerpo había reaccionado de una forma similar en cuanto al estrés. Esto la llevó a confundir los síntomas con los del coronavirus: “Lo qué pasa es que yo no lo quise contar antes, pero en el verano ya me había venido una semana antes de vacaciones porque un día sentí que no podía respirar, pensé que tenía Covid pero no, me dieron un ansiolítico, así que es estrés”.