Alfa se enfrentó a sus excompañeros de Gran Hermano: ¿qué se dijeron?

En ese contexto, Alfa recibió las preguntas y también las acusaciones de muchos de los exhermanitos, que aprovecharon la ocasión para endilgarle algunas de las situaciones que habían vivido con él adentro del juego. El primero en comenzar fue Ariel Ansaldo, su contrincante número uno desde que entró al certamen para el repechaje.

“Para mí no fue difícil convivir con chicos más jóvenes, pero sí fue difícil convivir con ellos, porque cada uno tiene sus costumbres. A veces molestaba el desorden y cuando dejaban las cosas de la cocina sin lavar en la bacha”, comenzó explicando Alfa su participación adentro de la casa.

De inmediato, Ariel lo confrontó. “Alfa, todos tuvimos que soportar tu hostigamiento, y las cosas de la cocina estaban siempre limpias”, le disparó. El sexagenario no se quedó callado. “¿Y vos qué sabés si entraste a los dos meses de empezado el juego?”, comenzó respondiéndole a su archienemigo. Pero el parrillero volvió a increparlo: “¿Y vos cuándo lavaste algo?”.

Alfa se enfrentó a sus excompañeros de Gran Hermano 2022, entre ellos, a Martina (Foto: Captura Gran Hermano 2022, Telefe)

Sin ánimos de confrontar, Alfa le dijo que no quería discutir ni argumentar nada, aunque Ariel insistió en hacerlo. El que se sumó al debate fue Juan Reverdito, otro de los jugadores que más se había peleado con el hombre de las bandanas.

Después de ver un video en el que se mostró a Walter en muchas de las reacciones polémicas que tuvo adentro de la casa, entre ellas cuando mencionó que “Juan era un resentido porque se pasaba 24 hora manejando un taxi”, Reverdito se metió en el debate. “Antes que nada les mando un beso a todos los tacheros, orgulloso de ser taxista. Y a este personaje (por Alfa) le digo: ‘tenés que agradecerle a Martina que te salvó la primera semana porque te hubieras ido en la primera placa. Decís que es un juego y cada persona que salió la maltrataste adentro de la casa. Me banqué un monton de situaciones con vos, que me dijeras ‘rata inmunda’, ‘mala persona’, ‘pobre tipo’”, le dijo el taxista sin filtro.

Alfa intentó bajar el tono de la discusión, negó todas las acusaciones y se defendió con que a él también lo maltrataban diciéndole ‘viejo choto’.

Por su parte, Juliana Díaz quiso preguntarle por qué nunca se pudo adecuar al resto de sus compañeros y por qué razón si la amaba tanto a Romina en las últimas dos semanas la expuso en su juego. Entonces, Alfa le respondió tajante: “Yo nunca amé a Romina, había una relación de compañerismo porque los dos éramos de otra generación, no teníamos veinte años, nos gustaba cocinar”. Y luego agregó: “Yo no fui a buscar amigos a la casa”.

En tanto, Ariel volvió a la carga. “Me enteré de tus cargadas hacia mí cuando salí de la casa. Quedó mucha gente lastimada. Alfa, estabas insufrible”, le dijo.

Marisa Brel le pidió al sexagenario que pidiera perdón a sus compañeros, pero el exparticipante se mantuvo firme. “A mí me decían viejo choto, no pido disculpas por eso. Me dijeron ‘mirá si le da un infarto’, pero no me tiene que pedir disculpas Maxi por eso. No soy gordofóbico, porque pesé 30 kilos más que ahora. Ustedes no tienen conciencia de que éramos 18 personas adentro de un 2 ambientes. Te pido disculpas Ariel, pero a veces uno pierde noción de lo que dice y de lo que hace.”, reflexionó.

Después, se metió Martina a confrontarlo. “Vos maltrataste a todas las mujeres”, le dijo. Alfa le preguntó en qué momento la había agredido a ella, y la profesora de Educación Física le respondió. “A mí no porque yo te frené el carro”. “¿En qué momento me frenaste vos?”, la increpó el hombre más grande de la casa, y Martina insistió. “Conmigo no te metiste porque te frené el carro muchas veces, pero lo que hiciste adentro no estuvo bueno y estaría bien que pidieras perdón. Le dijiste a Mora que se fuera a dormir desnuda, en la segunda semana del juego”, disparó. Entonces se metió Mora asintiendo con la cabeza y también le recordó: “Fue cuando las chicas estaban todas enfermas y yo les pregunté a ustedes, los varones, si podía ir a dormir a su pieza. Vos me hiciste un chiste diciendo que iba a haber una orgía ahí adentro”. Alfa negó todo con la cabeza y Martina le pidió a su compañera: “Dejalo, finge demencia”.

Mientras se generaba este debate entre todos los exhermanitos, adentro de la casa jugaban Romina y Lucila por la prueba del líder de la semana. Entonces, Walter confesó que quería que ganara Romina, porque la Tora había tenido la oportunidad de salir del juego, de ver todo desde afuera y de volver a entrar. Y no le parecía justo en ese caso. Después, le preguntaron los analistas a quién elegiría en una final hipotética entre Camila y Romina, a lo que Alfa respondió que prefería que ganara Camila.

Más tarde, quisieron saber si hubiera tenido un romance con Camila adentro del reality. “No”, respondió tajante el jugador, mientras que reconoció, risueño, que tampoco lo tendría afuera. Pero nadie le creyó y las carcajadas estallaron en todo el estudio.

