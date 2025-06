"Ahora estás más tiernita", el mimoso mensaje que Alex Caniggia le envió a una panelista de TV

La secuencia comenzó cuando Yanina tomó el teléfono de Majo durante la transmisión y accedió a los mensajes que Alex Caniggia le había enviado, para luego enterarse que además había intercambio de videos. Entre los audios reproducidos al aire, se escuchó la voz de Alex: “Sos una tierna, me encanta, pero como que ahora estás más tiernita, ¿puede ser? Relajada la pandita. Reportate, Pandi” . La conductora, entre risas, continuó revisando el chat y comentó: “Le mandó un video en bombita, sos una zorra” , lo que generó risas y complicidad en el estudio.

La tensión aumentó cuando Latorre leyó otro mensaje del hermano de Charlotte Caniggia: “¿Me extrañás poco o mucho, Pandi?”. A esto, Majo respondió: “Iberic man, yo también te extraño. Si me avisabas, iba con ustedes hoy”, según relató la conductora en vivo. El intercambio de mensajes, que incluía apodos y guiños personales, fue seguido de un momento de humor cuando la panelista intentó recuperar su teléfono, lo que derivó en una breve disputa física entre ambas, que terminó con la conductora y la panelista en el piso.

Cabe recordar que estos hechos se producen en el contexto de rumores persistentes sobre un posible romance entre Majo Martino y Alex Caniggia. Sin embargo, Majohabía desmentido previamente cualquier relación sentimental con el influencer: “Evelyn (Von Brocke) tiró una información que nada que ver. Dijo que Melody se separó de Alex Caniggia porque vio mensajes de él conmigo. Salí de El hotel de los famosos y nunca más hablé con Alex”. Sin embargo, ante la consulta del periodista Fede Popgold sobre si había existido algún acercamiento, Martino admitió: “Dentro de El hotel hubo una cosita. Hubo besitos”.

Durante la emisión, Yanina Latorre solicitó a Majo Martino que mostrara sus mensajes de Instagram con Caniggia a Popgold. El periodista, al revisar el contenido, señaló: “Hay algún que otro piropo”, y leyó uno de los elogios enviados por el influencer: “Majito, tan linda vas a estar”. Según explicó Martino, ese mensaje fue recibido el 28 de abril, cuando Alex Caniggia ya se encontraba separado de Melody Luz.

En paralelo, la versión de Melody Luz sobre el final de su relación con Alex dealla que comenzó a sospechar de la conducta de su pareja y, en un momento de duda, revisó su celular. “Sentía que había algo raro y un día revisé su celular, que es algo que no suelo hacer, pero había algo que me vibraba”, explicó.

Según su testimonio, encontró que él mantenía conversaciones con varias mujeres, a quienes contactaba y solicitaba sus números de WhatsApp. “Creo que nunca se llegó a encontrar con ninguna”, aclaró la bailarina, quien también se refirió al período en que Alex viajó a España para grabar un reality. “Yo lo banqué, me quedé acá sola, sabiendo que ya no era respetada”, expresó. “Eliminaba las conversaciones, se creía más vivo que yo”, agregó.

En cuanto a la última vez que descubrió una conversación comprometedora, Melody relató: “Fue el día del niño del año pasado. Me levanté a la mañana para jugar con Venezia, él no se levantaba y tampoco me acompañaba a las ecografías porque eran temprano, le descubrí una conversación con alguien que se llamaba Nicki, era una chica, Ivana”.

La bailarina concluyó su relato diciendo: “Me comí esa mentira que me vendió a mí, que era padre de familia, que respetaba a su familia, que yo era su mujer”.

