Agite en Gran Hermano: nuevo congelado, Furia alterada, un fulminado y un ingreso insospechado

“Sos hermoso”, le decía Juliana tomándole la cara entre las manos. Luego, se pudo ver a la doble de riesgo cuando llevó a Catalina al baño para contarle algo que le había dicho ¿su novio?. “Me dijo que me quería agradecer la compañía y que recién ahora se dio cuenta que esto es un juego”. “¡Ay boluda, no le creo nada!”, le contestó la médica pediatra.

“Atención por favor”, se escuchó de repente la voz inconfundible de Gran Hermano. “Me gustaría saber si yo me expreso en un idioma incomprensible para ustedes o si mis mensajes son poco claros. Porque créanme que no entiendo que después de tantas advertencias y comunicados sigan reincidiendo en las mismas faltas. Ayer otro participante interactuó durante varios minutos con otros compañeros sin el micrófono colocado. La verdad que no es nada gracioso. Me estoy refiriendo a Emmanuel. Sabrás que no voy a dejar pasar esta situación. De modo que vos también serás sancionado. Te informo, Emmanuel, que estás nominado. Es decir, a partir de ahora estás integrando la placa de nominación de esta semana”, dijo y se retiró.

Congelados, ingreso y la reacción de Furia

Luego del tenso aviso, sonó el timbre del “congelados” y cada uno se tuvo que quedar en el lugar en el que estaban, sin moverse. En ese instante, todos supieron que iba a entrar alguien a la casa pero nunca sospecharon que Agostina sería la candidata. Enfundada en un vestido fucsia y con un rodete grande sobre la cabeza, la participante ingresó apurada. “Bonitos ¿cómo están? ¡Ay qué lindo verlos!. ¡Qué lindos que están!. Bueno, primero, les traje la valija que va a ir donde corresponde, segundo, traje regalitos, pero a diferencia de la anterior vez no voy a elegir yo las personas sino que van a elegir ustedes qué sobre toman. ¡Cómo los extraño a pesar de todo, me fui de una forma horrible y tenía muchas ganas de entrar. Hola chicos nuevos, a ustedes no los conozco. Hola Juliana, me la cuidás eh”, le dijo a Mauro y le palmeó la espalda a Furia que la miraba fríamente.

“No estoy amargada chicas, estoy viviendo la mejor etapa, es increíble lo que se vive”, le dijo a Catalina mirándola a la cara. Felicitaciones Manzana, hola Chinito” afirmó mientras le daba un beso. Y hizo así con cada uno. “Están lindos eh”. Acto seguido, se escuchó el clásico conteo de Gran Hermano de atrás para adelante, y Agostina se retiró por el camino del jardín. Furia cerró los ojos y no los volvió a abrir hasta que la voz les indicó que podían “descongelarse”.

Un nominado en Gran Hermano zafó de la placa

Cuando Gran Hermano les anunció que estaban descongelados, la mayoría se puso a gritar excepto Furia que se quedó seria y fue Joel quien la abrazó y la contuvo con un cálido gesto. Al minuto, entró Santiago del Moro al televisor del living. “Fíjense lo que les dicen todos los que vuelven por unos minutos, que disfruten”, les recomendó el conductor. Luego, quiso saber quiénes tenían en sus manos los sobres que había dejado Agostina sobre la mesa. Catalina. Damián y Joel fueron los jugadores que los tenían en su poder.

“Martín está fulminado y Paloma también”, comenzó. “Empecemos a leer los sobres”. La primera en hacerlo fue Catalina que mostró a cámara el cartel: “Te ganaste una cena y podés compartirla”. Después, fue el turno de Damián, cuyo sobre decía: “Próxima semana: estás fulminado”. El joven exclamó la mala suerte que tenía. “Es la próxima semana, no esta”, le recordó Del Moro. La última sorpresa que leyó Joel decía: “Si estás nominado, salís de placa”, por lo tanto en ese momento quedó afuera de la gala de eliminación.

Otra sorpresa en Gran Hermano

Después, Santiago anunció que llegaba la jugada del líder, que en esta oportunidad era Bautista. “Podés subir a un compañero y bajar a otro de placa”. “Voy a subir a Virginia, por antigüedad, porque el resto de los chicos estaban desde el primer momento en la casa. La mujer lo tomó risueña y dijo que “se la veía venir”. Finalmente, el líder tuvo que elegir a un compañero para charlar un rato para después decidir a quién bajaba de la placa. “A Manzana”, contestó, y se fueron al SUM.

Al regresar, el conductor le preguntó a Bautista a quién elegía para salir de placa. “Cata sigue”, dijo primero. “Damián también continúa nominado”, anunció, junto a Emmanuel, a Virginia, a Darío, a Mauro, y a Flor que siguió dejando para ser eliminados el próximo domingo. Finalmente, la espera terminó y el participante comunicó que salvaba a Nicolás contra Rosina, que no se esperaba este desenlace.

