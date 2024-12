Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desenmascararon a Flor de la V: "Maltrato"

Flor de la V se despidió, ayer, de “Intrusos” , y aprovechó para tirarles un tremendo palito a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares , los periodistas que se harán cargo del ciclo: “El miércoles me llegó un mensaje y me dicen que venían otras personas. Yo no los nombro (a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares) porque fueron muy malos conmigo ”.

En ese punto, tomó la palabra Pallares que recordó los malos tratos de Flor sin nombrarla: “No soy ni malo ni soy mentiroso. Nunca dejé a nadie sin trabajo; nunca eché a mis compañeros; nunca maltraté a toda la gente; nunca maltraté desde vestuario a la gente de administración; nunca me creí que era el dueño del programa donde trabajaba. Ni nunca maltraté a mis compañeros cuando trabajaban en el teatro. Solo laburo. Hace 20 años. Costó mucho llegar al lugar modesto que uno tiene. Estamos muy agradecidos de estar en esta casa. Y estamos muy agradecidos por lo que viene. Básicamente yo tengo eso para decir”.

Lussich aprovechó para dar su versión de los hechos: “Siempre hemos sido ninguneados por la persona que ayer lloró en televisión y dijo que no nos nombraba porque hemos sido malos con ella. Y que hemos mentido. En todo caso con las opiniones se puede estar a favor o no, son absolutamente subjetivas”.

El conductor remarcó: “Los maltratos al aire están a la vista: como se ha cagado en sus compañeros; como ha forreado compañeros; como el medio en su casi totalidad te diría la detesta está a la vista. Así que no hay que comprobar nada. Ni quién es uno ni quién es otro. Simplemente me parece que ponernos a nosotros en un lugar que no nos corresponde, simplemente porque este es un negocio en el cual hoy estamos en un canal. Mañana estamos en otro. Esto es un laburo, tenemos ofertas, gracias a Dios tenemos trabajo. No va mucho más allá de eso”.

Picante, Rodrigo preguntó: “¿Sabes qué pasa Florencia de la V? Nosotros nunca buscamos no nombrarte para ningunearte. El precio que tiene cada uno lo tiene por el trabajo que ha hecho. Vos entraste en un territorio que no era el tuyo. Ya de antes que hagas este género había mucha gente que no te quería, y que habla de tus modos. Yo tuve que quedarme encerrado en una suite del Enjoy de Punta del Este, el año pasado, a esperar que vos terminaras una nota con Susana Giménez, a la cual yo también tenía acceso. Tuve que esperar que te saquen a vos para poder entrar porque vos no te querías cruzar conmigo. Yo jamás haría eso. De hecho, nos cruzamos finalmente, y me diste vuelta la cara. No hago eso. No haría nunca eso con nadie. No está en mi esencia. Te puedo no saludar. Puedo no tener una buena relación. Pero pedir que hasta que yo salga vos no pases... Hace unos días vino Moria Casan a vernos al teatro, y la verdad que demostró lo que es ser una verdadera estrella, y tener humildad. No es tu caso”.