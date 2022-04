Nico Occhiato reaccionó luego de que Flor Vigna lo acuse de ser malo en la cama

"Yo no descubrí nada del sexo hasta los 25 años", dijo Flor Vigna en una entrevista y se desató el escándalo. Es que sus palabras, halagando a Luciano Castro como amante, no dejaban para nada bien parado a Nico Occhiato, quien supo ser su novio durante 7 años.

La pareja entre la ex Combate y el ex de Sabrina Rojas parece marchar viento en popa y la joven aseguró que "Apenas sabía hacer un misionero". Palito para Nico Occhiato.

Noticias Relacionadas La tremenda confesión íntima de Flor Vigna sobre Luciano Castro que no dejó bien parado a Occhiato

En medio de las repercusiones que causó la extensa y profunda entrevista de Vigna, faltaba la palabra más importante, la del afectado ex novio.

Muy caballero y bastante más discreto que su ex, Nico Occhiato eligió no generar más cruces y polémica con la nueva novia de Luciano Castro.

Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga?

Al ser consultado por un notero de "Socios del Espectáculo", Occhiato se hizo el desentendido y hasta se animó a esbozar que ni siquiera había leído las declaraciones de Flor Vigna (aunque eso fuera de lo que hablaba todo el país y tendencia en Twitter durante los últimos tres días). No lo sé Rick, parece falso.

"No me afecta, está muy bien. Me pone contento que esté contenta pero yo hay cosas que prefiero no hacerlas tan públicas", cerró el conductor. Además se ocupó de desmentir los rumores que lo vinculaban a Emily Lucius.