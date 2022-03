El gesto del novio de Nicole Neumann que volverá loco a Fabián Cubero

La cosa está tensa entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, fundamentalmente desde que ella está de novia con Manu Urcera. Parece que las hijas que tuvieron en común lo adoran y, por supuesto, el deportista no se siente muy cómodo compartiendo el rol de padre.

Hace algunos días la historia tomó tintes más dramáticos, cuando se supo que la hija mayor que Fabián Cubero tuvo con Nicole Neumann viajó sola con Manu y sin haberle avisado a su papá, un suceso que molestó enormemente a la actual pareja de Mica Viciconte.

El detalle de Manu Urcera con las hijas de Nicole Neumann

Pero ahora ese inconveniente ya es cosa del pasado y lo nuevo tiene que ver con el debut en las pasarelas de las hijas de la modelo. Las chicas desfilaron por invitación de su tía Geraldine y Manu Urecera las sorprendió al final de la gala con un ramo de flores para cada una.

En adjunto puede apreciarse el momento en el que Manu Urcera les entrega los ramos a las flamantes debutantes y también la emoción con la que Nicole Neumann le agradece un gesto tan bonito. Pero Fabián Cubero no fue parte de la fiesta, ni siquiera para ver a sus nenas.

¿Será que Fabián Cubero no estuvo invitado? ¿O no fue justamente para no encontrarse con el novio de Nicole Neumann? No sabemos la respuesta, pero imaginamos que debe haberle gustado poco que otro ocupe su lugar.