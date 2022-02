"Esta bolu... me empujó": el Duki, víctima de un accidente doméstico, ¿por Emilia Mernes?

Desde que anunciaron su amor a los cuatro vientos, El Duki y Emilia Mernes pasan mucho tiempo juntos y lo demuestran en sus redes sociales. Incluso comparten parte de su intimidad con los millones de usuarios de las redes.

En ese sentido, por medio de una historia de Instagram, el Duki contó lo que le ocurrió en Europa cuando vacacionaba con su pareja. A través de un video contó y eso generó una discusión con la joven Emilia, ya que quiso imponer su versión luego de que la acusaran de haber provocado el accidente doméstico.

"Gente, hoy me estaba afeitando y esta bolu... me empujó, miren lo que me hice", arrancó diciendo entre risas. A su lado estaba Mernes, por lo que lo interrumpió: "No, bueno. ¿Qué van a pensar que soy? Yo estaba durmiendo". Lejos de perder el entredicho, Duki agregó: "Me cortaste con la gillette, decí la verdad". La pareja no extendió la historia y no hubo una conclusión clara, más allá de que quedaron a la vista los pequeños cortes que se realizó el cantante.

Mirá las imágenes del video: