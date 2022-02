Conmoción por la muerte de Henny Trayles, la actriz que protagonizó a Greta en Floricienta

La actriz Henny Trayles murió este jueves a los 84 años en la provincia de San Luis. Comenzó su carrera desde muy pequeña y tenía una larga trayectoria en teatro cine y televisión. Uno de sus papeles más recordados por las nuevas generaciones fue el de Greta en Floricienta, la tira de Cris Morena protagonizada por Florencia Bertotti, con la que conectó con sus raíces alemanas. Fue parte de la trouppe uruguaya que revolucionó el humor argentino con ciclos como Telecataplum e Hiperhumor y también se lució en Verano del ‘98 y Todos contra Juan.

La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales, donde les envían sus condolencias a los seres queridos de la artista,. Nuestras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en el triste momento”. La actriz estaba radicada en Merlo, localidad de la provincia puntana, y hasta hace poco tiempo siguió ligada a su vocación. Según su última publicación en las redes sociales daba talleres de stand up, en los que se proponía trabajar la expresión humorística “para sanarnos de risa de lo que nos duele”.

Su nombre real era Henny Trylesinski y había nacido en Hamburgo, Alemania, en 1937.e trasladó con su familia a Uruguay, donde se nacionalizó. Inició su trayectoria artística a los cuatro años como niña prodigio, estudiando baile clásico, y paseando por disciplinas como piano, arte dramático y acrobacia. En Montevideo, llevó adelante un intenso trabajo teatral y televisivo, destacándose en la comedia, el humor y el musical. En 1963 se radicó en Argentina para continuar con su exitosa carrera actoral siendo Agripita uno de sus personajes con los que ganó un gran reconocimiento popular.

Su labor televisiva incluye los célebres programas de humor uruguayo, como Telecataplum, Jaujarana, Hupumorpo, Hiperhumor que compartió con Ricardo Espalter, Berugo Carámbula, Enrique Almada y Gabriela Acher, entre otros. También trabajó en tiras como Mi cuñado, Trillizos, Como vos y yo, Franco Buenaventura, Infieles, Costumbres argentinas, La niñera, Hechizada, Buenos vecinos, Verano del 98, Graduados y Viudas e hijas del rock and roll.

Sin dudas, su trabajo más popular en los últimos tiempos fue el de Floricienta (2004 y 2005), donde interpretó a Greta van Beethoven en las versiones televisiva, cinematográfica y teatral de la ficción. Con una supuesta descendencia del célebre músico alemán, conectó con sus raíces en su papel de la más antigua empleada del hogar de los Fritzenwalden, al punto de ser considerada un miembro más de la familia.

Su compleja dicción del castellano y algunas frases como “Mis pichononos” perduraron entre los seguidores de la tira, y fueron usados para despedirla en las redes. Más acá en el tiempo, también es muy recordada su interpretación de Marta Perugia, la madre de Gastón Pauls en Todos contra Juan. El propio Gastón la recordó con un posteo en su cuenta de Instagram y también lo hizo la cuenta que recuerda a su personaje en la ficción, que apeló al humor que seguramente haya disfrutado Henny: “Gracias por llevarme a mi primer casting. Si eso no hubiese ocurrido no existiría mi hermosa carrera actoral”.Otro ex compañero que se conmovieron con la noticia fue Alejo García Pintos, que trabajó con ella en Floricienta. El actor subió una foto de aquel entonces, tomado del brazo de la actriz, y le dedicó unas sentidas palabras: “Buen viaje Greta, nos volveremos a ver. Descansa en paz, admirada Henny Trayles”. Quien también la recordó con otro papel emblemático fue Osvaldo Santoro: “Ella era Corina y yo Sinistri en Mi Cuñado. Allí conocí a la gran Henny Trayles. Un mujer espiritual, alegre y talentosa. Con dolor la despedimos. Que la tierra te sea leve querida Henny”, escribió en su Twitter.Además de la popularidad adquirida en televisión, en teatro, trabajó en Agripita contra todos, Caracol Col Col, Cuando Harry conoció a Sally, Mamá, La jaula de las locas, ¿Me permite una sonrisa?, Si no fuera por esto, 101 dálmatas, Cómo ser una buena madre (la idishe mame), Madre coraje, Traylesnik, El Chucho, Locos de verano, Doña Rosita la soltera, Don Friolera, La fierecilla indomable, entre otras obras. En cine, participó en los filmes Suspiros del corazón, Disputas en la cama, Jacinta Pichimahuida se enamora, Yo también tengo fiaca!, Gran Valor, Samy y yo, Rompecabezas, La industria del matrimonio.

