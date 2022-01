¡No se calló nada!: rompió el silencio la "tercera en discordia" entre Nicole Neumann y Manu Urcera

Mientras pasa sus vacaciones en Punta del Este con sus hijas y pareja, el piloto de carreras Manu Urcera, la modelo transita una fuerte crisis con su pareja luego de haber recibido un picante chat que mantuvo con una mujer.

La "tercera en discordia" se llama Melina Eugster, es modelo y promotora. Este viernes por la tarde rompió el silencio en el programa "A la tarde", por América TV, donde aclaró cómo fue el intercambio de mensajes que llevó adelante con el piloto.

Melina comenzó diciendo que "yo a Manu lo conozco desde hace mucho por las carreras, soy modelo promotora, ir al autódromo acá es común porque salen muchos trabajos, cuando no traen promotoras de Buenos Aires, nos convocan acá. No tuvimos ningún acercamiento. Él cuando estaba de novio con Mica era otra cosa, no se le podía llegar, muy serio, no te daba entrada, para nada".

Y siguió diciendo que: "yo tuve llegada, por así decirlo en la carrera de octubre que fue acá, no tuve contacto en la carrera ni mucho menos pero después me contactó, pasó esto del chat que mostraron que nos podíamos llegar a encontrar en Las Grutas cuando él fuera a pasar Año Nuevo".

Este escándalo se desata en el medio de la ilusión de Nicole de agrandar la familia, por medio de un tratamiento de fertilidad. Por el momento, la promotora no pudo nunca cruzarse al piloto: "Ella (por Nicole Neumann) vino con alguna de las nenas a esa carrera. Lo que yo veía cuando estaba con Mica, cuando era más chico, no llegabas ni a sacarte una foto. Si pasaba, pasaba ahora. No sé cómo consiguió mi teléfono, alguien me escribió, me dijo que era Manu y el primer contacto fue en octubre. Pero no charlamos constante, yo no le escribía porque él estaba en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en año nuevo porque es común ir a pasarlo a Las Grutas, yo soy de Patagón", cerró.

El polémico chat:

