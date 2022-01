Habló Mica Álvarez, la ex de Manu Urcera, tras el escándalo de los chats que descubrió Nicole

La versión de que Manu Urcera habría mantenido un sugestivo chat con su exnovia, habría desatado el fastidio de Nicole Neumann con el piloto de automovilismo en plenas vacaciones familiares en punta del Este, y según trascendió, hasta habría habido gritos y escándalo público por parte de la modelo hacia el corredor que estaría en falta.

Y ante la especulación de parte de la pareja de que se trataría de una maniobra de Mica Álvarez Cuesta, la ex novia de Manu para perjudicar a Nicole, la influencer se defendió en diálogo con y fue contundente en su declaración:

"¿Eh? ¡Yo no fui la que filtró esa charla! No hablaría así con él, ni me prestaría a eso…".