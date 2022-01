Britney Spears alteró Instagram para mostrar 'la energía de una mujer libre'

Britney Spears está viviendo una nueva vida, lejos de la potestad de su padre. Y desde que consiguiera dividir los caminos se muestra más activa en las redes sociales.

Y este jueves la cantante fue noticia precisamente por una osada publicación en la que tuve que echar mano a emojis para no tener problemas con Instagram.

La publicación de Britney en su cuenta de Instagram

"Free woman energy has never felt better" (La energía de la mujer libre nunca se ha sentido mejor) escribió la estrella del pop junto a dos imágenes muy sugerentes.

Los casi 2 millones de 'Me Gusta' que recibió hablan a las claras de que sus fans están recontentos con sus publicaciones.