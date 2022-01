Develaron quién fue el único invitado que faltó a la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Una duda no dejó tranquilos a los novios hasta último momento ni tampoco a muchos de los invitados a la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner, al notar con sorpresa que había un gran ausente entre los familiares del Clan más famoso de la actualidad.

Todo fue color de rosas y entre flores, amigos, risas y música los tortolitos dieron el gran paso. Sin embargo, faltaba alguien. Se trata de Héctor, el segundo hijo del intérprete de “Me va a extrañar”. De inmediato, las especulaciones empezaron a correr, hasta que fue el propio Ricardo quien aclaró lo que pasó.

"Desgraciadamente no pudo venir porque está aplicando a la residencia en Estados Unidos, porque es venezolano, y no puede salir de allá hasta que se complete el proceso", contó el ex jurado de La Voz Argentina, entrevistado para el medio Ciudad Magazine.

"Por esa razón, ni Hector ni su familia pudieron venir. El único Montaner que no pudo venir fue Héctor, que no podía viajar. Pero estuvo igual. Lo llamé por Facetime y le puse todo el tiempo la boda".

Con lo cual, cero conflictos con el pobre de Héctor en esta boda inolvidable, un dato que había generado demasiada polémica con respeto al entorno de la familia y una supuesta interna con el joven que se mantiene al margen de la vida de artistas del resto de sus hermanos.