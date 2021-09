Imperdibe: Barassi llamó a Ivan de Pineda "el hombre...

Con el nuevo programa de Radagast en El Trece, Darío Barassi se vio obligado a cambiar el horario de emisión de "100 argentinos dicen". Poco conforme con la resolución, el conductor soltó al aire un filoso comentario hacia su contricante del otro canal, Iván de Pineda.

Si bien Barassi venía marcando buenos números de rating en la franja horaria de las 14.30, las autoridades de El Trece decidieron moverlo a las 18.30 y en su lugar estrenar "Match Game" a la cabeza de Agustín "Soy Rada" Aristarán.

Con los cambios, Barassi quedó enfrentado a "Pasapalabra", ya un clásico del canal de las pelotas, y en el primer programa luego de las modificaciones el presentador advirtió al salir en pantalla: "Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30 ¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put..., lo odio".

Con ironía, el también actor se refirió a los televidentes que no lo estaban mirando y les recomendó: "Gracias por acompañarnos en este nuevo horario, y si no lo están haciendo, háganlo mañana, no me hagan calentar".

"A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30. Y ahora decís: 'La verdad este horario no. Yo veía otra cosa, el hombre nuez de otro canal', volvé", disparó en referencia a su colega en la emisora canal vecina.