Flor Peña denunció a Fernando Iglesias y Waldo Wolff por “violencia de género mediática, institucional y simbólica”

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”, anunció Marcelo Polino al abrir el ciclo de Telefe Flor de Equipo, conducido por Florencia Peña. Minutos más tarde se supo que la actriz había decidido en conjunto con su abogado, Fernando Burlando, denunciar por violencia de género mediática, institucional y simbólica a dos diputados que la atacaron luego de que se supiera que el año pasado en plena cuarentena había estado en la quinta presidencial de Olivos.

“Denuncia por discriminación e incumplimiento de los derechos de funcionario publico: Violencia de género mediática, institucional y simbólica”, se titula el documento al que accedió Teleshow con la demanda penal que la actriz realizó contra dos diputados.

“Por la presente, vengo a promover querella contra los diputados nacionales Fernando Adolfo Iglesias y Walter Ezequiel Wolff (Waldo) en calidad de coautores, en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer”, sigue el texto.

En un pasaje, el explica para dar contexto: “A mediados de Mayo de 2020, cuando regían las medidas restrictivas por la pandemia, la denunciante visitó al presidente en la Quinta residencial de Olivos -guardando con todos los protocolos de rigor- y con el único propósito de que el presidente realice gestiones tendientes a desarrollar estrategias en miras de mejorar la Industria Audiovisual”.

Luego, refiere a las actitudes de los diputados: “El 27 de julio de 2021, el Diputado Nacional Fernando Iglesias, en una clara actitud de absoluta misoginia, escribió un Twit que tenía fotografías de mujeres que realizaron visitas a la quinta presidencial por razones laborales, entre las que se encontraba la imagen de la suscripta”. Además, explica que Wolff comentó dicho tuit.

Incluso a partir de sus dichos quince diputadas pidieron que el primero de los legisladores mencionados fuera expulsado de la cámara. En el escrito que Gabriela Cerruti presentó en la Cámara de Diputados, la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires hace referencia a que Iglesias “sigue siendo un emisor de mensajes de odio y de violencia contra las mujeres” y enumera una serie de acontecimientos de dicho estilo en los que él está involucrado.

En la denuncia “se solicita especialmente la competencia del Sr Juez Federal y que se soliciten los respectivos desafueros a la cámara respectiva” además de que “se ordene a los encartados que se abstengan de realizar comentarios con relación a la denunciante en ningún medio de comunicación” y “la Inhibición general de bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos o lo que la justicia estime oportuno para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se deriven del ilícito que se denuncia”.

“Son varias denuncias”, explicó Fernando Burlando en un móvil con Intrusos y agregó: “Lo que primero se hizo fue intimar a los responsables de los ataques a través de cartas documento”. Además, dijo que recurren a la Justicia porque “desde nuestro punto de vista, estas personas el delito que cometen en abuso de autoridad emparentado con situaciones de violencia psicológica para con el género”.

Además, aseguró que están trabajando con el consejo de la Mujer y el INADI: “La ley de violencia de género es una ley que le ha impuesto a los funcionarios bregar por ella, bregando por los derechos de las mujeres y son estos dos funcionarios quienes incumplen”.

Al ser consultado sobre si buscan el desafuero de los funcionarios, dijo que se trata de un “intento” y explicó: “Hoy la actualidad no da para tolerar exabruptos, no son errores, son conductas que son parte del pasado y el presente de esta gente, estamos viendo cómo se manejaron. Son funcionarios públicos a quienes nosotros les pagamos el sueldo y dictan una ley para no respetarla, esta es la debilidad de las instituciones en Argentina”.

“El centro no es Florencia, es la vinolencia de género, una situación clara y notoria y sus autores son funcionarios, en lugar de mirar la ley... ella se rompe el lomo de muy jovencita trabajando y a ellos les pagamos el sueldo nosotros”, dijo y cuando le preguntaron cómo estaba la conductora dijo que “está destrozada y partida”.

“Estamos comunicando lo que pasó, haciendo una denuncia penal porque entendemos que existe la posibilidad de delito. ¿Y qué pretendo? Yo no entiendo cómo está integrada su familia (de los diputados), supongo que tendrán madre, son cosas básicas como el abecedario, como querer al prójimo, deberían dar el ejemplo y este ejemplo es violencia”, agregó.

Más allá de los dichos de los diputados, Virginia Gallardo intentó indagar sobre si la actriz había estado o no en Olivos: “Si te llama el presidente no es cualquier cosa”, dijo el abogado que no negó ni afirmó la noticia. Luego, sobre la presunta reunión, agregó: “Hay que ver como se desarrolló el encuentro, para qué fue, ella aclarará lo que tenga que aclarar. Pero de cometer un fault en la cancha de fútbol a que digan las barbaridades a una hija, mamá, mujer, como quieras definirla... porque es un ataque a la mujer en general. Nada justifica la violencia, nada, ni una reunión, ni nada”.

“Las instituciones se tienen que fortalecer. Si las agresiones salen de ahí, lo único que hacemos es debilitar el sistema democrático y y eso lo ve ella, que ha sido una laburante de toda la vida, un ejemplo de mina, de todo”, cerró Burlando.

