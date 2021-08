¿Hacía falta?: Marcela Tauro expuso a Flor Peña por su video y le trajo muchos malos recuerdos

Florencia Peña pasó una de las etapas más duras de su vida mediática en 2013, cuando se filtró un video de la conductora en su intimidad con alguien que se supone era su marido en ese momento, Mariano Otero. El tiempo pasó y las heridas aún siguen abiertas. Y aunque en ese entonces fue una locura, Marcela Tauro revivió ese momento en pleno programa PH en un mano a mano con la actriz.

La justicia, ocho años después, aún no pudo determinar quién fue el responsable del delito cibernético del que Peña fue víctima. Fue entonces que durante el programa de Andy Kunetzoff, Flor se sinceró con Marcela Tauro acerca de lo vivido en un “frente a frente” que le permitió abrir su corazón.

“Para mí este fue el momento más difícil de tu vida mediática, ¿qué te pasó a vos cuando se filtró el video? ¿Te quisiste morir? ¿Sabés quién lo difundió?", le consultó Tauro, sin filtros.

En ese momento Florencia bajó su cabeza y comenzó a contarle todo a Marcela, notablemente conmocionada:

"No supe nunca quién lo hizo, y sí, me quería morir. Me sentí absolutamente sola. Era un momento en el que no había tanta deconstrucción, entonces yo era la culpable de lo que me estaba pasando. Y si bien yo siempre siento que las cosas que nos pasan en la vida vienen a contarnos algo, y jamás sentí que yo era una víctima, a eso lo sentí después”, reconoció Peña.

Esta pregunta abrió nuevamente el debate acerca de los ciberdelitos y de la exposición que reciben las mujeres, incluso sintiéndose culpables por este tipo de actos que en la vida cotidiana, para muchas personas suele ser más que normal. Mientras tanto, la justica no tiene respuestas.

“En el momento que sucedió, me quería morir. No sabía cómo mirar a mi mamá, a mi papá a la cara. Me sentía culpable, sentí que lo que había hecho no estaba bueno. Que estaba lastimando a mucha gente. Me costó entender que no había nada malo", recordó Flor.

"Mis hijos tienen una cabeza enorme. En ese momento mi hijo más grande, Toto, me dio un abrazo y me dijo 'no pasa nada'. Y es así".