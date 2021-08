Tinelli está feliz: locura por L- Gante tras su paso por La Academia de Showmatch

Durante la noche de este martes, Marcelo Tinelli arrancó su programa anunciando que L- Gante, el cantante de cumbia del momento ya estaba en el piso de Showmatch listo para salir al escenario. Se trata de una promesa que le hizo el artista, mientras se encontraba de gira, de que estaría presente en su programa y cumplió.

Con una entrada estelar, el músico argentino referente de la cumbia 420, el famoso Keloké, se desplegó por las escaleras hasta fundirse en un gran abrazo con Marcelo, quien lo esperaba de remera y con un público a los gritos que incluía a tiktokers, bailarinas y hasta la mamá de L-Gante que lo acompañó.

L-Gante puso a todos a bailar en #ShowmatchLaAcademia uD83DuDE0DuD83DuDCA3uD83CuDFB6 pic.twitter.com/2flRQNxDx9 — Showmatch (@ShowMatch) August 25, 2021

"Yo vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre le busqué la vuelta. Mi mamá trabajó toda su vida. Estuve solo en casa, o vagando en la calle, no tuve padre, pero todo me llevó a no decepcionar a mi mamá", afirmó el músico.

Ante la ovación de los presentes, Elian pidió música y dijo como siempre sonriente: “¡Ahora, que se arme la pachanga!", y puso a todos a bailar. Hasta Marcelo se animó a dar unos pasos entre abrazos y risas de ambos.

En las redes sociales el boom de L-Gante hizo que Tinelli tuviese un pequeño pico interesante en su preocupante rating y lo agradeció a su manera, subiendo una foto con el joven músico en sus redes sociales. Cabe destacar que #Tinelli es tendencia en Twitter entre halagos y memes con respecto a la visita de anoche.