Una de las estrellas de Tinelli confesó su ceguera y su sordera: mirá quién es

A veces, la televisión aporta historias de vida tan impactantes como increíbles. En ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli, se dio a conocer una realmente sorprendente y que tiene a Maximiliano Diorio como protagonista. El bailarín y participante del ciclo emitido por El Trece reveló que padece ceguera y sordera, y dio detalles del calvario que vive.

En una entrevista que le concedió a canal KZO, Maxi Diorio comentó que le detectaron algunos problemas de salud desde muy chico: “Nací con todos los problemas. Tuve parálisis facial, malformación en el maxilar, del ojo izquierdo no veo y del oído derecho no escucho”.

Como si fuera poco, el bailarín que hoy acompaña a Celeste Muriega en la pista de baile de ShowMatch y que también formó parte de algunas ediciones pasadas, resaltó que también sufrió de problemas motrices por inconvenientes con la cervical: "A los 20 días de haber nacido me operaron de una hernia. A los seis años me volvieron a operar de lo mismo. Mi vieja las pasó todas conmigo". Y advirtió un detalle curioso: "Además no hay antecedentes en la familia. Mis hermanos salieron perfectos y divinos”.

Hoy, a los 39 años y con diversas dificultades como la ceguera que tiene en uno de sus ojos y la sordera en uno de sus oídos, Diorio se destaca como bailarín y coreógrafo profesional. Con ayuda y la compañía de la familia, logró sobrepasar los obstáculos que la vida le puso en el camino desde muy pequeño.

Pese a que su familia intentaba cuidarlo y no estaba de acuerdo en que hiciera tanto deporte, Maxi trató de buscarle la vuelta para llevar una vida saludable y ligada al deporte: “Yo no aceptaba un no como respuesta. Pasé por todos los deportes hasta que a los 16 años empecé en gimnasia. Vi una película de gimnasia aeróbica deportiva, me encantó y dije 'quiero hacer eso'”.

"Al año empecé a competir, gané los juegos bonaerenses, fui a España a competir, y estuve diez años haciendo eso. Mi idea era vivir en Mar del Plata y tener mi gimnasio". Sin embargo, y tras un mal resultado que obtuvo en una competencia del 2003, decidió abandonar: “No quería saber más nada con el deporte”. Años después, tuvo su revancha: se probó en un casting de ShowMatch y quedó como bailarín.

En un mano a mano con Marcelo Tinelli, y antes de bailar con Celeste Muriega, Maxi Diorio recordó que formó parte del Bailando por un Sueño 2017. Ante la consulta del conductor sobre su ausencia en ediciones posteriores, el bailarín recalcó que la pandemia de coronavirus le jugó una mala pasada en lo físico. Y de repente, le mostró la panza al presentador, a quien le reconoció que se excedió con la comida: "La pandemia me mató".