El duro testimonio de la empleada de una famosa argentina que sacó a la luz una violenta situación

Lo que ocurrió este viernes en el aire de Intrusos hizo estremecer el corazón de más de uno. Tanto fue la conmoción que hasta los conductores y panelistas del programa terminaron al borde de las lágrimas.

Es que en una entrevista exclusiva, Gladys, quien fue empleada de Vicky Xipolitakis contó las tremendas situaciones de violencia que le tocaron atravesar.

Yo trabajé con Vicky durante unos cuatro o cinco meses, pero yo ya me había ido un poco antes de que pasara todo lo que después pasó. Me fui porque me sentía bastante incómoda por todos los problemas que ellos dos tenían. Yo trabajaba con cama, era la ama de llaves de ella. Esas situaciones incómodas eran cuando ellos discutían, él a veces la golpeaba a la señora. La maltrataba a ella y al nene", disparó Gladys al aire.

"Él era un señor muy posesivo, no le gustaban las amistades de la señora. Ese era el drama principal de él. Es más, cuando él se iba de viaje, él se enteraba si la señora hacía reuniones con sus amigos, pero no por mí, se enteraba por los del edificio. Yo declaré en la causa, la primera vez que me llamaron y dije toda la verdad", finalizó.

Cabe recordar que en las últimas horas salió un escándalo por el supuesto desalojo que podría afectar a la mediática a finales del mes de septiembre por incumplimientos en los pagos del alquiler.