"La Princesita" perdió otro millonario juicio y dice que tendrá que trabajar gratis: "Estoy mal"

En una entrevista con Ángel de Brito, Karina "La Princesita" rompió en llanto cuando comenzó a hablar de la situación económica que vive por los juicios de ex integrantes de su banda desde 2014.

"Tengo 5 o 6 juicios con músicos. Perdí un juicio el año pasado, perdí un montón de plata... Hace 10 días me dicen que perdí el segundo juicio. Eso me hizo mal porque pensaba que lo iba a ganar”, comentó.

Y luego contó por qué le hacen juicio. “Eso es lo que me tiene mal, yo era empleada como ellos de los hermanos Serantoni. El martes me avisaron que en la sentencia tengo que pagar más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”, agregó.

Además dijo que: “Me siento mal y no lo puedo controlar. Yo estoy mal todos los días, pero sin embargo me paro y voy a trabajar. A mí lo que me mantiene es que gano plato, que ayudo a toda mi familia. Durante la pandemia di plata al staff aunque no estábamos trabajando... Yo apoyo al empleado que reclama sus derechos, pero que se lo reclame a la gente que corresponde y no a mí, porque soy mina o porque es lo más fácil hacerme juicio a mí”, agregó.

(Fuente: Ratingcero)