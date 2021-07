¿Los nuevos Paula y Pedro?: Tinelli hizo de celestino entre una participante y un productor

Al igual que lo hizo con Pedro y Paula Chaves, Marcelo Tinelli volvió a ponerse en el papel de celestino para unir a una de las participantes de La Academia y un productor.

Se trata de Angela Leiva y Fran, uno de los productores del certamen. Todo empezó luego de que la cantante dijera al aire que alguien le había dejado una rosa en su camarín y el productor confesó que había sido él.

“Usted hace ese personaje y es un romántico. Todas las personas calladitas en la vida, son muy fogosas en otros lugares. Detrás de ese personaje tranquilo, que usted muestra ahí, que casi no le salen las palabras, hay un sex symbol. Usted lo sabe”, fue como Tinelli describió al productor, haciéndole un guiño a Leiva.

Luego, en la pantalla se mostraron fotos del Instagram de Fran, para que el público lo conociera más, mientras Tinelli hacía comentarios entre divertidos e inquisidores. “¿Usted tiene hermanos? ¿Cómo es su vida?”, preguntó el conductor. “Dos hermanas”, dijo Fran. “¿Y hace cuánto que no tiene pareja fija?”, siguió Marcelo. “Hace dos años”, contestó el productor. “¿Usted vive solo?”, siguió el cuestionario de parte del conductor hacia el productor. “Sí, en un duplex”, dijo él. “Un día puede invitarla a tomar mates a Ángela...”, sugirió Tinelli.

“Ha nacido un romance que me encanta... entre una persona que casi no habla y Ángela Leiva”, señaló el conductor. “Yo hablo mucho”, acotó ella. “Mirá lo que es, es un romántico este pibe. Chicas, ¿no es un gran candidato? Es un sensible y es fachero... tiene onda a actor de Broadway”, lo definió Tinelli ante las bailarinas del programa, que asintieron y aprobaron el romance.

En ese momento y antes de darle su calificación a Ángela, intervino Carolina Pampita Ardohain: “¿Fran sabe bailar? A ver si termina siendo como Peter Alfonso y termina bailando increíble en la pista...”, dijo la jurado en relación al marido de Paula Chaves, quien era productor de ShowMatch, enamoró a Paula y terminó siendo uno de los protagonistas del Bailando.... “¿Usted sabe cómo empezó Pedro Alfonso? Empezó como productor, apareciendo a un costado y terminó siendo una de las figuras más importantes de la televisión, el teatro, fachero... hizo una familia hermosa. Su mujer lo consiguió a él y él a su mujer acá, en esta pista. Mire si esto no le pasa con Ángela Leiva, y en cuatro temporadas yo me voy a tomar un bondi a verlo a usted como estrella central en Carlos Paz”, le vaticinó Tinelli, totalmente metido en el papel.