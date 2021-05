Cómo hace Scarlett Johansson para que su hija tenga una vida súper saludable

La reconocida actriz internacional, Scarlett Johansson, madre de la pequeña Rose Dorothy está empeñada en conseguir una alimentación saludable para su hija basada en frutas y verduras y en hacer que la niña escoja sin presiones estos alimentos y los adquiera como favoritos.

Es que, sin lugar a dudas, para muchos padres la alimentación de sus hijos es algo primordial y en ocasiones muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo parece que, Scarlett Johansson, no ha tenido inconvenientes con esta situación y es que en declaraciones a la prensa la actriz estadounidense reveló: "Resulta curioso pero nunca he tenido que engañarla para que coma de una manera saludable", en alusión a su pequeña hija.

Las declaraciones surgieron de una exclusiva entrevista que la actriz Scarlett Johansson brindó a People y que tenía como contexto su incorporación como directora creativa e inversora de una firma de snacks.

Allí, Scarlett, hizo referencia a la alimentación y dijo que "dejar que los niños descubren la comida de esa manera, sin que parezca una obligación, es fundamental". Sumado a ello la artista dijo: "Nunca le he escondido ningún alimento porque quisiera que se comiera una zanahoria más. Si no te gustan las zanahorias, no tienes que comerlas", haciendo alusión a la alimentación que intenta implementar a diario con su hija Rose buscando que adquiera los nutrientes más variados día a día.

Respecto de su incorporación a esta marca de snacks saludables ella se mostró orgullosa de su nuevo proyecto y dijo: ""Sé lo que es buscar ambas cosas: comodidad y nutrición. ¿No sería genial ir a la cocina y saber que tienes una marca en la que puedes confiar, que es deliciosa y no te hace sentir mal?", dejando en claro que estaba orgullosa de sumarse a este proyecto y de tratar de llevar una alimentación revolucionaria a los hogares.