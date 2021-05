Sergio Lapegüe reveló que el coronavirus le dejó una secuela muy particular

Sergio Lapegüe lo pasó muy mal cuando estuvo infectado de coronavirus y no puede decir que salió muy bien parado.

Y es que, según reveló durante su participación en la mesaza de Juana Viale, esta infección le dejó una secuela muy particular.

"Estoy mejor, casi en el 80 por ciento de mi capacidad pulmonar. Empecé a hacer un tratamiento post covid con una kinesióloga. Estoy cursando un proceso de bajón, con un poco de tristeza. El médico me dijo que es normal, que sucede por el estrés post traumático. Lo llaman "long Covid", aseveró haciendo reverencia al 'regalito' que le dejó el coronavirus.

"Estuve como ausente, hay siete días de la internación que no recuerdo nada. Todos los días eran iguales, no sabés ni qué día ni qué hora es. Tenía una ventana pero no me interesaba ni mirar porque lo único que te preocupa es respirar. A medida que pasa el tiempo te das cuenta que respiras peor", relató.

A diferencia de lo que se dijo en los medios sobre su contagio, el periodista reveló: "No fue en las vacaciones. Estaba en mi casa. Vino un amigo, entró con la guitarra. Tocamos un rato. Estábamos en el quincho. Mi amigo estaba contagiado y no lo sabía. A los tres días, cuando le dio positivo, me avisó y ahí me fui a hacerme el hisopado".

Y continuó: "Antes de hacerme el hisopado me hicieron una tomografía computada y dio que tenía el virus en el pulmón derecho. Ahí mismo el médico me dijo que me tenía que quedar internado". Inmediatamente, por precaución los médicos decidieron internarlo.

"Con el apoyo de los médicos y de la familia podés recuperarte. Yo soy un tipo positivo y cuando estuve internado estaba depresivo. Una enfermera me ayudó", resaltó.