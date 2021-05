¡Es otra!: mirá la impactante producción de Billie Eilish para Vogue

Billie Eilish, la súperestrella británica de 19 años, sorprendió a todo el mundo en la portada de la edición británica de Vogue en la que luce un look muy poco habitual en ella. La cantante más elegida por la juventud, siempre uso un significativo look para ocultar sus curvas para evitar ser deseada por motivos que ella consideraba Incorrectos.

La cantante, que además dejó atrás el cabello verde que tanto imitaron de ella por un rubio platinado clásico, compartió la tapa en su cuenta de Instagram y en solo seis minutos obtuvo todo un récord mundial: un millón de likes.

"Voz de una generación. Avatar de la mega fama de Internet. Reacio icono del movimiento body positive. Recae demasiado peso sobre los hombros de Billie Eilish a sus 19 años. Y ella tiene algo que decir al respecto. Su nueva apariencia (además un sencillo de regreso que confronta a los abusadores que explotan a las niñas menores de edad) devuelve al espectador la responsabilidad de considerar sus propios prejuicios. 'No me conviertas en un modelo a seguir porque yo te excite', asegura”.

Este posteo reafirma la nueva postura de la revista tradicional de moda que muestra su nuevo propósito de deconstrucción sobre la figura y aspecto de la mujer.

Luego, la joven expresó que la publicación saldrá el próximo 7 de mayo, pero publicó algunos datos reveladores acerca de la entrevista que le realizaron.

“Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo", explica y agrega: " Y yo ya no voy a permitir que me posean".