Picante: mirá quién es el famoso `permitido´ que eligió Flor Peña para...

Flor Peña es la flamante y exitosa conductora de su propio programa Flor de Equipo en las mañanas de Telefe, ciclo que se convierte día a día en un gran éxito. Pero también es bastante conocido su ámbito personal, ya que la actriz está en pareja con Ramiro Ponce de León, con quien ha dicho abiertamente que tienen una relación abierta o poli amorosa, pero los entendidos.

Fue en su propio espacio donde Flor confesó con cuál famoso DT le gustaría poder abrir su pareja en algún futuro. Fanática hincha de River, la conductora aseguró que el actual técnico millonario Marcelo Gallardo es su gran permitido y que su marido no tendría problema en aceptarlo si el diera su aprobación.

“Soy muy futbolera y mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con él se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza. Mi marido estaría muy contento. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país”, dijo muy segura de su postura y la de su esposo la bellísima Flor.