Vicky Xipolitakis recordó su etapa en la escuela: "Era un..."

Sin lugar a dudas, por más que quieran decir lo contrario, Vicky Xipolitakis es una de las figuras en el ambiente del espectáculo nacional.

Su simpatía y carisma le han generado muchos seguidores y eso queda plasmado en cada una de sus aparaciones.

En una entrevista para Vero Lozano, Vicky comentó que la maternidad no es nada fácil. Pero logró continuar trabajando gracias a la ayuda de sus padres, especialmente de su mamá, quien cuidó al niño en varias ocasiones. En el programa de Telefe, su mamá le recordó algunas anécdotas de la infancia. "Vicky, amor mío. ¿Vos te acordás cuando ibas al jardín? Hacías mucho, mucho lío", contó.

"Tu hermana, una vez, nos dijo: ‘Mami, mami, voy a ir a la bandera, necesito guantes blancos’. Y vos, ¿qué dijiste? ¿Y te acordás cuando la señorita contó el cuento del Patito Feo y enseguida me llamaron? Yo estaba más en el colegio que en casa. ¿Qué pasó con el Patito Feo, Vicky?", le dijo Elena. Después de ver el video, Vicky dijo: "Yo de chiquita era muy traviesa".

"Hoy la admiro más que nunca a mi madre. Lo que habrá pasado… Pero bueno, mamá tenía una gran ayuda que era mi papá", dijo. Cuando Vero Lozano le preguntó si había sido abanderada, la griega dijo que no. "A mí siempre me mandaban a buscar los trapos de piso. Mi hermana era muy perfecta. Estudiaba y todo. Yo no, yo era un desastre de chica", contó.

Entonces recordó: "La profesora contaba la historia del Patito Feo y pasaba por las mesas mirando los dibujos. Y cuando llegaba a la mía, la hoja estaba en blanco y me decía: ‘¿Y el patito?’. ‘Ya no está, se fue a pasear con la mamá’, le decía yo. Y nunca lo dibujé. Era tremenda. Pero Salvador… creo que me superó", confesó la exparticipante de 'MasterChef Celebrity'.