Fuerte cruce entre Carmen Barbieri y Alex Caniggia por una crema: ¿quién le robó a quién?

Masterchef tuvo una noche repleta de sorpresas en el día de ayer. Con un desafío que constaba en la preparación de un enorme pastel de chocolate, la gala de última chance para este grupo de participantes se vio complicada por una difícil receta de Damián Betular.

Tal es el caso, que para sorpresa de todos los participantes y más aún del jurado, ninguna torta fue presentada en su totalidad con forma, incluso, ya que muchos tuvieron problemas con las temperaturas y terminaciones y la mayor parte de las preparaciones terminaron en el piso.

Bajo mucha presión, los participantes se enfrentaron a un desafió aún mayor: lograr un espacio en la heladera. Y es por esto que Carmen Barbieri, quien se incorporó en los últimos programas tras su buena recuperación, tuvo un pequeño mal entendido con uno de los participantes más polémicos del certamen: Alex Caniggia.

En un momento confuso, pero que quedó registrado por las cámaras, Alex y Carmen se encuentran en el mismo espacio intentando acomodar sus potes de crema recién hechos, cuando el capo cómico lo acusa de haberlas intercambiado a Alex, por lo que él lo niega rotundamente.

En las cámaras que luego lentamente replican el momento exacto de la discusión se nota que Carmen está equivocada y que la crema era de Alex, ya que no hubo tal intercambio. A pesar de que ella lo acusó frente al jurado, entre otras quejas, no hubo sanción y Alex no quiso pelearse con Carmen por ese asunto.

La noche, sin embargo, culminó con todos los delantales negros puestos y ninguno pudo darse el lujo de subir al balcón tras sus terribles preparaciones.