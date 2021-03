Otro que tire y pegue: mirá a qué otra modelo la invitaron a participar en política

Tras su salida de Nosotros a la mañana y su debut como conductora de Santo Sábado con el "Pelado" Guillermo López en América TV, Nicole Neumann habló de su gran presente laboral y arrojó una contundente definición política en año electoral: "Hace tres años me proponen hacer política".

"Estoy muy contenta con este cambio, me divertí un montón", dijo, feliz por su debut y destacó que sus compañeros la recibieron con calidez, en diálogo con Pasa Montagna (Radio Rivadavia). Sin embargo, no evitó hablar de Dan Breitman, integrante del programa que días previos a su incorporación la criticó en Twitter. "Dios me castigo Nicole -Neumann va a conducir 'Santo sábado' y yo tendré que poner el pecho", escribió el actor.

Picante, la modelo aseguró que no se cruzó con su compañero fuera del aire. y disparó: "Claramente él no estaba enterado de las negociaciones que había detrás, pero no me hago problema que se mete con el trabajo de otro. Con este tipo de malas intenciones no me lo tomo ni personal, porque cuando alguien dice algo así es porque ven algo en el otro que no lo toleran porque no lo tienen resuelto con ellos mismo".

Además, no descartó participar en Intratables como panelista invitada para sumarse al debate sobre los temas de actualidad que más le importan, como la defensa de los animales y su postura en contra de la Ley del Aborto. "Me gusta opinar y me gusta el debate, pero siempre desde un buen lugar", declaró y aseguró que Fabián Doman, el conductor del ciclo, le dijo que le gustaban sus convicciones.

Y agregó: "Soy muy cuidadosa con lo que digo, no porque no me maten en las redes, sino porque no tengo filtro. Lo que me parece lo digo y es la misma forma que me gusta que se manejen conmigo. Pero en el ambiente hay mucho panquequismo, mucho disfraz y a veces es mejor guardarse ciertas cosas, porque no importa qué digas, todos le buscan la connotación negativa".

¿Nicole Neumann se suma a la política?

A raíz de sus convicciones, reveló que hace años que la tientan desde distintos espacios para iniciar una carrera política. "Hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó. Y creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo", admitió.