El consejo de Alessandra Rampolla que hizo sonrojar a Pampita: mirá lo que le dijo

Pampita Ardohain no pudo evitar sonrojarse durante la entrevista que le realizó a la sexóloga Alessandra Rampolla en su programa.

Y es que la modelo no dejó pasar la oportunidad de hacerle una pregunta personal en estos tiempos en los que se encuentra esperando un nuevo hijo.

"Yo te quiero preguntar porque, viste, estoy embarazadísima, y todo el mundo me pregunta sobre este tema. Algún consejo que puedas dar a las embarazadas y a los maridos de las embarazadas porque para ellos también es un mundo nuevo, donde la mujer está muy hormonal", le preguntó Carolina Ardohain ni bien presentó a su invitada.

Sin dudar, Alessandra Rampolla tomó la palabra y manifestó: "Hay un montón de cambios en el cuerpo humano y de experiencias humanas en esos meses de embarazo. Pero mi recomendación es, dado el visto bueno del médico que está siguiendo el embarazo -porque hay algunos casos donde hay que abstenerse- pero salvo eso, por favor tengan todo el sexo que puedan tener porque siempre ayuda".

Por su parte, Pampita le preguntó: "Ayuda al bebé también, ¿o no?". Con una mirada cómplice, Alessandra Rampolla asintió y profundizó al respecto. "Al bebé también. El orgasmo libera endorfinas y además hace que la pareja se compenetre". Horas atrás, Carolina Ardohain conversó con el Pollo Álvarez y su equipo de "Nosotros a la mañana", donde dio detalles acerca del nombre que tendrá la bebé. "¿Va a ser uno de esos nombres raros?", le consultó el presentador, mientras que Carolina Ardohain fue contundente. "No va a ser un nombre exótico. Va a ser bien común, recontra", puntualizó

"No lo tenemos, pero en la lista todos son muy normalitos. En la lista participan todos los hijos y familiares, así que tenemos para rato. No creo que sean dos nombres. García Moritán ya es compuesto, así que no sé si van a ser dos nombres. Pero capaz ese día nos volvemos locos y le ponemos tres nombres como los príncipes", sumó Pampita, para concluir.