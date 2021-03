La fuerte confesión de Flor Peña: "Me obligan a retirarme"

Flor Peña salió una vez más a explicar el por qué de la tapa que protagonizó en la revista Gente y que despertó mucho polémica.

La conductora y actriz aseguró que fue el centro de insultos e improperios de todo tipo tras la publicación del citado medio nacional.

"Parece que cometí la herejía de meterme con un tema del que solo pueden hablar unas pocas elegidas. Y me dejaron muy claro que yo no integro esa lista. Y esta vez no fueron hombres los que me pusieron contra el paredón, por el contrario, fueron algunas mujeres que se arrogan el derecho de decir quién sí y quién no. Dónde, cuándo y cómo. Con una contundencia que no deja espacio para pensar en otras posibles maneras. Gastaron mucha tinta hablando difícil para demostrar su supremacía ante esta actrisucha desvergonzada que frivoliza un tema tan crucial. Horas de tele y radio para que comprenda que no soy bienvenida. Y me obligan a retirarme. La revista Gente y esta idiota oportunista, parece, somos parte del problema y no de la solución", lanzó la actriz.

"Me crié prácticamente en este medio. A los 7 años tenía ya el firme deseo de dedicarme al arte. Sentía un fuerte impulso de convertirlo en mi voz. No fue fácil hacerlo en un ámbito tan machista. Y peor aún siendo una mujer que se dedica al humor. Había muchas barreras que derribar. Pero creo que algo me ayudo siempre, además de mi templanza y mi resiliencia, y fue sentirme siempre una niña jugando. Sin el prejuicio de pensar cómo me estarían viendo. Jugar, divertirme, hacer todo lo que me hacia feliz. Cuento esto porque en este medio me construí, en este medio me convertí en la mujer que soy", lanzó Florencia Peña.

"A pesar de los prejuicios que siempre recaen sobre mis hombros, equivocada o no, intenté siempre ser honesta con mi mirada, sin importarme el dónde, sino el cómo. Soy de las que creen que las batallas se libran en todos los frentes. Los distintos medios con los que convivo desde hace casi 40 años han sido mi vía de comunicación, la posibilidad de hacer visibles mis causas… ¿No sería mejor utilizar todas las herramientas que estén a mano para que se escuchen nuestras voces? Cuando fui convocada por la revista Gente para ser parte de una de las 12 causas que iban a ser tapa este año, no dudé. Cuando mataron a Úrsula, en medio de esa sensación de hartazgo, dolor y enojo, fui yo quien le propuso a la revista hacer ‘Violencia de género'", arremetió.

"Y no por una cuestión de oportunismo, como se dijo, sino por que sentía que era el momento para instalarlo en agenda de manera masiva. Sentí que, siendo una revista con tanto alcance y teniendo yo casi 8 millones de seguidores en mis distintas redes, podía sumar un granito de arena para seguir machacando hasta que la Justicia y cada elemento que debe articularse para frenar esta pandemia de violencia, hagan lo que deben hacer. Es a ellos también a los que les hablamos. Es al Estado al que interpelamos cuando marcamos agenda. Me dijeron que sí. Y lo celebré. Convocamos a algunos colectivos de mujeres que se sumaron y compartieron su mirada y su lucha. Lo hicimos honestamente. Entonces puse mi actriz a disposición… Observo la realidad y la transmito… Es un canal posible para poder repensarnos y mostrar distintas realidades", sentenció.