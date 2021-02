Karina Gao está en coma farmacológico por Covid-19 y Flor Peña lo anunció entre lagrimas

Lo anunció en Instagram, Karina Gao, donde contó que la iban a inducir a un coma farmacológico y pidió que recen por ella:

"Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar"

A raíz de sus preocupantes palabras, Flor Peña comenzó su ciclo, "Flor de Equipo", contando la triste noticia y no pudo evitar quebrar en llanto por la salud de su compañera, quien integra la sección de cocina: "Es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría no la está pasando bien”.

Luego, la conductora recordó que Gao atraviesa los seis meses de gestación de su bebé, lo cual preocupa por demás a todos sus seguidores y fanáticos: “Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de Covid. Acaba de entrar en un coma inducido.

La cocinera Karina Geo

Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”.

Con la vos cortada y con mucha angustia, Flor dijo entre líneas: “Ella nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido esto porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos. El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave”.

Fuente: con información de “Flor de Equipo”