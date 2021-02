"Sos, fuiste y vas a ser mi gran amor", quién le dedicó estas palabras a Cinthia Fernández

Amar está al alcance muchas personas, pero pocas de ellas se animan a decirlo frente a una cámara totalmente entregado a la causa.

Eso fue precisamente lo que hizo el empresario Martin Baclini, quien fue pareja de la bailarina en años pasados.

El intérprete sorprendió a todos al hablar de Cinthia en una entrevista con Tomás Dente para "Vino para vos". Con lágrimas en sus ojos, el exparticipante del 'Cantando 2020' dejó en claro que Fernández es "el amor de su vida". "¿Qué la hizo distinta a Cinthia?", indagó el periodista en uno de los fragmentos de la conversación.

Con la voz quebrada, Martín Baclini se sinceró. "Nunca hablé de ella así en televisión, pero en privado sí. Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida. Pero lejos. Hasta le dediqué una carta. ¡Imaginate! Yo, haciendo una carta…Y hace poco se la mandé. Después de un año y medio de estar separado, se la mandé. Porque hubo muchas cosas que ella no entendió al principio. Y yo esperé, en silencio, el momento. Porque lo que viví con ella fue….Los dos conocimos el amor más lindo del mundo. Yo firmaría ahora vivir, eso que viví con ella, toda mi vida", manifestó.

Sin escatimar en sus dichos, el empresario agregó: "Pensá que las nenas siguen estando en mi vida. Me llaman, me mandan corazones…Lo que hemos vivido, sólo ella y yo lo sabemos". En tanto, Tomás Dente le pidió que leyera la carta que le envió a Cinthia Fernández semanas atrás, donde le expresaba sus sentimientos para con ella.

"Le puse: siempre estás presente. Sos, fuiste y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida. Mi primer amor que no olvido. Y por mi pu…costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia, tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo. Y seis corazones, que tienen un significado también. Cinthia, yo, las tres nenas y, si algún día soñábamos con tener un hijo, ese era el sexto corazón. Es demasiado todo esto, pero así se dio", reveló Martín Baclini, muy conmovido.