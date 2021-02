Nicole Neumann, sin piedad con Barby Silenzi: "No es muy..."

Nicole Neumann volvió a abrir su boca y en esta ocasión la principal destinataria de su opinión fue Barby Silenzi.

La modelo no pudo dejar pasar la foto que vio de la vedette en una llamativa situación y se despachó a gusto.

En la imagen, la intérprete aparece junto a El Polaco amamantando a su bebé mientras está tomando un vaso de cerveza. En uno de los fragmentos de 'Nosotros a la mañana', Nicole Neumann lanzó: "Por mi experiencia como mamá, yo tenía entendido, por lo menos hasta mi última hija que amamanté, que fue hace cinco años, que el alcohol tarda en irse tres horas del cuerpo. Con lo cual, uno podría amamantar a su bebé después de tres horas de haber ingerido alcohol. No sé si esto cambió. No es muy copado lo que estamos viendo".

Minutos después, la producción del ciclo que conduce el Pollo Álvarez reprodujo un audio del médico Diego Montes de Oca, en el que coincide con Nicole Neumann al afirmar: "No está bien lo que hizo. No se hace lo que uno quiere con un hijo, es otra vida, hay que velar por la otra vida. Si uno quiere traer hijos al mundo para hacer cualquiera, no me parece que esté bien".

Sin embargo, en 'Nosotros a la Mañana' se dio un cruce que ya es recurrente, cuando Agustina Kämpfer defendió a Barby Silenzi por su foto tomando cerveza. "Me indigna el repudio a esta foto. Le quiero mandar un abrazo aunque no la conozco. Realmente, ¿¡por qué no dejan de joder a las madres y las dejan hacer sus vidas de madres con sus chiquitos!? Sin señalarlas porque están tomando un miserable vaso de cerveza que nada le hace a una criatura…", expresó la comunicadora, antes de que el especialista enviara la grabación en la que le daba la derecha a Nicole Neumann.

La imagen de Barby Silenzi y El Polaco se viralizó a raíz de los rumores de reconciliación, teniendo en cuenta que se separaron días atrás, por motivos que todavía no fueron revelados. No obstante, los medios de comunicación pusieron énfasis en el accionar de Barby al amamantar a su hija mientras bebía cerveza. ¿Saldrá a contestarle a sus detractores?