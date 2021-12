More Rial, imparable: pasa por el quirófano otra vez y mirá lo que contó

Cuando era el año 2016, Morena Rial decidió hacer un cambio más que trascendental en su vida. Primero comenzó con un bypass gástrico y luego siguió trabajando en su físico por medio de una seguidilla de operaciones. Es por eso que sus seguidores le consultaron si volvería a someterse a una intervención quirúrgica y ella respondió.

La hija del paparazzi Jorge Rial manifestó que en marzo volverá a tener un paso por el quirófano. Uno de los usuarios de Instagram le consultó: “More, ¿te operarias otra vez con Ordenes? ¿El no es soberbio?”, y ella dijo: "...me voy a operar de nuevo con el doctor. Yo lo amo, ¿por qué dicen que Diego es soberbio? para mi es lo mas y aparte hace cambios increíbles”, reveló y, a la vez, defendió a su médico de confianza.

En una siguiente storie, para reforzar su defensa al doctor, deslizó: “Es el número uno lejos, yo estoy super contenta con todos los resultados”. Y finalmente reveló cuando será la operación: “En marzo lo vuelvo a ver”.

La joven mediática pasó por el quirófano a fines de agosto por última vez. Y enumeró todos los retoques y cirugías estéticas que se realizó causando polémica.

“Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente, me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo", dijo More en una primera instancia y explicó que no se hizo una liposucción sino algo más complejo como una abdominoplastia.

(Fuente: Exitoína)