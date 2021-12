Una famosa confesó que la exorcizaron y contó los escalofriantes detalles de ese momento

Como una pesadilla. O peor aún, como una película de terror es lo que le tocó vivir a Andrea Rincón hace dos años y la actriz abrió su corazón para contra los detalles de uno de los momentos más difíciles y aterradores de su vida.

Todo comenzó cuando Rincón visitó el programa radial "Un día perfecto". Allí le consultaron que era Dios para ella y, sin dudarlo ni un segundo, la mediática respondió: "Es mi mejor amigo porque me salvó, está ahí todo el tiempo conmigo. Me pasó algo hace dos años y tuve un cambio de paradigma. Me empezaron a pasar cosas sobrenaturales y vino una amiga y me dijo 'yo conozco un pastor' y le dije 'no, la verdad que no creo en eso'".

"Me lo trajo a mi casa (al pastor), me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo. Yo la miraba como diciendo 'estos están todos re locos'. Mi amiga estaba con el marido, enfrente mío. Y de repente (el pastor) me dijo: 'Andrea, respirá' y se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás, y empecé como a convulsionar", contó la actriz sobre el difícil momento que le tocó atravesar.

"Lo único que pensaba era '¿qué me está pasando? ¿en qué momento termina esto?'. Uno me agarraba de los pies, la otra de los hombros, y cuando vuelvo en mí, los empujé, tiré el agua que me habían dado, dije: 'éstos me drogaron, ¿qué me hiciste?'. Y lloraban y me decían: 'Ya está, ya pasó'. Me puse a llorar y me dijeron que ya terminó", agregó.

Sin embargo los días siguieron siendo difíciles para la ex participante de MásterChef Celebrity. "Me empezaron a pasar cosas, de repente me quería dormir y escuchaba ruidos fuertes en mi habitación. La llamaba a la pastora, porque yo no creía en absoluto, y le decía: 'Mirá, me está pasando esto, escucho ruidos en mi habitación, ¿qué pasa?'. Y me decía: 'Andre, los tuviste mucho tiempo ahí con vos, no te van a soltar tan rápido'. No me podía dormir y agarré y le dije: 'Papá, me voy para allá", relató.

"Esto fue antes de la cuarentena. Agarré la Biblia, me la empecé a comer porque quería buscar una explicación de lo que me estaba pasando. Empecé a ir a la Iglesia católica, cristiana, quería encontrar una explicación. Me empezaron a pasar un montón de cosas, que si las empiezo a contar acá no terminamos más, pero cosas que no tienen explicación. Creo porque me lo demostró, no hay otra, me pasó", finalizó.