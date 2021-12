Seguro no lo pensaban: ¿Natalie Pérez vive un apasionado romance con Chano Charpentier?

Hace unos días que el nombre de Natalie Pérez comenzó a sonar fuerte en los medios, ya que se la relacionó a varios famosos, entre ellos Nicolás Occhiato. Pero ambos salieron a negarlo y hasta se rieron en las redes. Ahora en "Los Ángeles de la mañana" dieron a conocer que la nueva pareja de la cantante es otro colega, nada más y nada menos que Chano Moreno Charpentier.

Según explicó Maite Peñoñori, ambos comenzaron a escribirse cuando el cantante de Tan Biónica estaba internado, luego de ser herido por un policía durante un brote psicótico.

(Imagen Instagram)



Ella estaba soltera desde hace tiempo y su ruptura le dio pie para arrancar su carrera musical y despegarse un poco de la actuación. Su relación con Chano es reciente y admitieron que ambos están muy enganchados. Como son dos personas públicas hacen sus encuentros en la casa de ella mayormente.

Además, poco a poco el vocalista se está recuperando, no sólo de las heridas y operaciones que tuvo que atravesar, sino también de sus adicciones. Por el momento, no hay fotos de los dos juntos, pero en sus redes sociales se dejan mensajitos o algunos "me gusta".

(Fuente: Diario Show)