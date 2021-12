Joan Manuel Serrat hizo el anuncio más triste de su carrera

Joan Manuel Serrat anunció su decisión de retirarse de los escenarios con una última gira para sorpresa y tristeza de todos sus fanáticos alrededor del mundo. Y de esta manera lo anunció la discográfica Sony Music en un comunicado.

Su última rueda de canciones y la gran despedida de uno de los artistas más influyentes de habla hispana del último siglo, dará comienzo en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, añadió el texto. El 8 de diciembre se dará a conocer información más detallada sobre los conciertos y sus fechas para aquellos fans que quieran escucharlo una última vez en vivo.

Tras las repercusiones por la noticia, el músico de 77 años dio una entrevista con El País explicando las razones de su retirada tras 65 años ininterrumpidos de carrera.

"He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", comentó.