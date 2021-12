Insólito: ¿por qué un chimentero trató de "asqueroso" a Germán Martitegui?

Ángel de Brito fue parte de la gala de fin de año de la revista Gente con las personalidades más importantes del 2021 y opinó sobre la personalidad de Germán Martitegui. Pese a que intentaron remarcarle que el perfil del jurado de MasterChef Celebrity es "adusto", el conductor de Los Ángeles de la Mañana destrozó a Martitegui, al tiempo que elogió a Donato de Santis y Damián Betular, sus compañeros de jurado en el certamen gastronómico de Telefe.

La portada de fin de año de la revista Gente es una de las publicaciones más importantes para el mundo del espectáculo, dado que en ella se reúnen las personalidades más destacadas del año y la del 2021 no será la excepción. La esperada fotografía se realizó en medio de una gala de la que participaron las celebridades más diversas, entre las que sin dudas se destacaron los jurados de MasterChef Celebrity, sin dudas el programa más exitoso del 2021. En ese evento, Ángel de Brito conoció en persona a los reconocidos chefs y dejó un duro comentario sobre uno de ellos.



"Me los encontré a los tres MasterChef y Martitegui me pareció muy antipático", disparó con todo el conductor de Los Ángeles de la Mañana. "Porque tiene ese perfil él", intentó defenderlo Mariano Caprarola, integrante de Gente e invitado en LAM. "A él qué le importa, hay que saludar a la gente", lo cruzó Yanina Latorre. Siguiendo con su crítica y desechando la defensa de Caprarola, De Brito consideró: "Si yo no estoy cocinando...". Para marcar la diferencia con Martitegui, el conductor elogió a sus compañeros del jurado de MasterChef Celebrity.

"Donato de Santis es divino, Damián Betular también es divino", remarcó De Brito antes de insistir en su crítica al juez más exigente del certamen gastronómico de Telefe. "Martitegui me pareció un asqueroso, la verdad", agregó el conductor de LAM para cerrar su dura opinión contra Germán Martitegui. "Se los come el personaje", sumó Yanina Latorre, fiel a su estilo.