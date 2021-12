Desgarrador relato de Eva de Dominici: "Mi bebé tenía pocas chances de sobrevivir"

Eva De Dominici fue invitada a "Los Mammones" y dio detalles conmovedores sobre el nacimiento de su hijo Cairo, fruto de su relación con Eduardo Cruz, con quien vive en Estados Unidos.

Cairo ya tiene dos años y es protagonista de muchas de las postales de la actriz. Pero no todos fueron momentos felices ya que a raíz de una serie de problemas Eva tuvo un embarazo muy complicado. “Muchas personas me preguntaron en su momento por qué había tardado tanto en confirmar que estaba embarazada, y el principio del embarazo fue difícil”, reveló. Y siguiendo con su relato manifestó que "a los tres meses y medio me llamó un genetista para hacerme un estudio de rutina que es como un screening genético. En resumen, me explicaron que yo era portadora de dos mutaciones genéticas que estaban inactivas en mí, pero que en mi bebé podían estar activas y eran muy graves”.

Eva y su hijo Cairo.

Lo que continuó revelando fue más que emotivo: “Si continuaba con el embarazo tenían que hacerle un estudio a Eduardo, porque si él tenía una de las dos mutaciones, mi bebé tenía un 25 por ciento de posibilidades de tenerlas activas, y si las tenía activas tenía muy pocas chances de sobrevivir”.

Tremendo momento para Eva, pero afortunadamente su pequeño nació y vive una gran felicidad.

(Fuente: Ratingcero)