Se pudrió todo en la cocina: un mediático chef histórico pegó el portazo, ¿acusado de abuso?

Cuando llega fin de año los canales hacen movimiento de "piezas" como si la grilla fuera un tablero de ajedrez.

Afirman que en Canal 9 un cocinero se va, pero no se lleva las hornallas, ya que su horario será ocupado por otro colega, Guillermo Calabrese, gran maestro, buena persona y muy querido por sus colegas, amigos y alumnos.

El actual, Ariel Rodríguez Palacios, tras varios años, más de una década, da un paso al costado, ¿o le pidieron que lo dé?

Ariel Rodríguez Palacios, denunciado por acoso sexual

En 2018, el cocinero fue acusado de acoso por Geraldine Neumann cuando trabajaron juntos en "¡Qué Mañana!" en 2014. Todo salió a la luz por el comentario del esposo de Geraldine en el perfil de Instagram del conductor.

"Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten, y aprenderás a respetar a tus compañeros. Con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. ¡Ya sabés que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara!", había escrito Jorge Otamendi.

Luego, la hermana de Nicole compartió el posteo en sus redes sociales y reveló: "Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en ¡Qué mañana! en Canal 9. Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con Ariel Rodríguez Palacios".

La respuesta de Ariel Rodríguez Palacios a las acusaciones de acoso sexual

En diálogo con "Pamela a la Tarde", el cocinero expresó: “Estoy viendo. La verdad es que estoy sumamente sorprendido porque jamás me comporté así”. Luego, fue consultado sobre el motivo por el cual Geraldine se fue del ciclo y respondió: “El canal no le renovó el contrato, quizás se piensa que fue por mi culpa pero no fue así”.