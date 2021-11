¡Qué dolor!: así le quedó la nariz a Cande Tinelli tras su paso por el quirófano

Hace algunos días, la querida “It Girl” de Instagram, Cande Tinelli contó que pasó por el quirófano para hacerse una rinoplastia estética, y es que ahora decidió compartir con sus miles de seguidores cómo quedó su nariz tras atravesar la dolorosa cirugía de nariz.

“Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética. No me voy a hacer la bol..., me chu.. un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”