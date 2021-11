¡Qué meloso!: Roberto García Moritán habló sobre cómo nació la canción que le compuso a Pampita

Pampita y Roberto García Moritán tienen una historia de amor tal melosa e irreal que parece una película, llena de romanticismo y emoción desde el minuto cero de su encuentro de almas. En 2019 se conocieron por amigos en común, a los tres meses se comprometieron y en noviembre de ese año se casaron con bombos y platillos. La conductora de “Pampita Online” reveló detalles de su historia y su último embarazo en su reality 'Siendo Pampita' y que está dejando tela para cortar en los medios de espectáculos, como era de esperar.

En la última entrega del mismo, Roberto sorprendió a Pampita por su aniversario con un show en vivo de carácter privado en uno de sus restaurantes. En el capítulo anterior, pudo verse cómo el empresario le pide ayuda a su amigo músico y compositor Ezequiel Esquiaga para escribir y musicalizar una canción un tanto melosa para Caro.

En la serie se puede ver la cara de sorpresa de Pampita y diciendo, “Parece de película. ¿Vas a cantar?". Esto sin dudas sorprendió la conductora y aseguró en off que le dieron ganas de abrazarlo fuerte por la sorpresa que le había preparado en tan especial fecha para ellos, mientras esperaban la llegada de Ana, su primera hija en común.

La canción que interpretó Roberto tiene una letra y ritmo cargada de romanticismo. Un pedacito reza así:

“Voy a cometer una locura esta noche y voy a poner mi voz en movimiento. Mis amigos me dijeron 'no lo hagas' pero desde que te conocí hago cosas que no estaban en mi, porque hago cualquier cosa por vos mi amor, invento nuevas formas de decirlo”.