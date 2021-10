El marido de Pampita le compuso una canción y ya es un éxito: ¿Qué dice la letra?

Pampita y Robero García Moritán cumplirán dos años de casados en noviembre de este año. La pareja se conoció, se comprometieron a los pocos meses y se casaron muy enamorados con una enorme propuesta y repercusión mediática. La conductora reveló en varias ocasiones que el candidato a diputado es muy romántico y siempre tiene atenciones con ella de todo tipo, como en este caso que lee escribió una canción de amor que se hizo pública en las ultimas horas.

Ya se lanzó la semana pasada el reality en que se muestra la intimidad de la vida de Carolina "Siendo Pampita", donde Roberto confesó que escribió una canción para sorprender a su mujer.

Ningún improvisado, el empresario le pidió ayuda a su amigo músico y compositor Ezequiel Esquiaga: “Te necesito. Le quiero escribir una canción a Caro por los dos años de relación. La vengo sorprendiendo cada vez que puedo. Ella es muy romántica y quería hacer algo que no se esperara”.

Por lo que reconoció de manera muy dulce que “En un momento estaba cantando en casa solo en la ducha, se me asoma y me dice: ‘que mal cantas’. Si hay algo que me critica siempre es eso. Entonces, ahí está mi sorpresa. Es lo que menos espera. Hice todo por ella”.

“No quiero que me pare en lugar de cantante sino de una persona que hace este sacrificio por amor”, agregó, medio cursi para la mayoría de los fans que se abocaron a escribir sus reacciones ante la canción del enamorado político para su novia.

Con respecto a la letra que compuso Roberto, dice: “Hago cualquier cosa por vos mi amor. Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, pero desde que te conocí hago cosas que no están en mí”