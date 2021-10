Le puso el pecho a las críticas: Pampita habló de su figura a dos meses de ser mamá

Hace dos meses que Pampita fue mamá de Ana, su quinta hijita y desde que salió de la sala de parto, ella se puso a trabajar como si nada hubiera pasado por su cuerpo y vida. Si bien ella se muestra de buen humor y su estado físico son temas de discusión en muchos portales, en su programa también se da lugar a expresarse confiadamente.

Con mucho humor a pura broma, la modelo, conductora y jurado de Showmatch hablo sobre el tamaño de su delantera y despertó las carcajadas de sus compañeros:

“Estás para hacer temporada en Carlos Paz o para hacer la costa. Lo que quería decir y contarle a la gente es que Pampita se va a hacer temporada en Carlos Paz ¡Mirá lo que es esto! Primera vedette. Sos Flor Marcasoli”

Caro aceptó muy agradecida el halago y se prendió en el tema de discusión de sus panelistas: “Por favor, me siento como a los 20?. Y Olivieri siguió con su speech al verla tan linda y de buen humor: “Lo único que tenés que hacer es bajar la escalera. No bailás, no cantás ni nada”.

Todos esperan ansiosos el lanzamiento de la serie den Paramount+ de Pampita y todo el proceso de su embarazo y posterior nacimiento de Anita con García Moriatán. Un bombazo del nuevo gigante del straming a estrenar en las próximas semanas.