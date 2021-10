A Vicky Xipolitakis la dejaron en la calle, pero mirá el trabajito de lujo que pegó

Vicky Xipolitakis fue desalojada de su hogar el pasado 30 de septiembre, tras haber contraído una deuda de 600 mil pesos. Se trata de un departamento ubicado en Recoleta que había alquilado junto con su marido, ahora ex, para vivir con su hijo de 2 años, Salvador Uriel. Ahora, se dio a conocer que consiguió un trabajo nuevo para poder sostener sus gastos.

Vicky tuvo la suerte de recibir la ayuda de Marley, conductor de televisión, que le ofreció trabajo en su programa Por el mundo, en donde viaja por distintos países. El fin de semana pasado, Xipolitakis partió en avión para cumplir con su nuevo trabajo. Mientras tanto, Uriel quedó a cargo de sus padres hasta que ella regrese.

Esta vez, el destino que le tocó a la modelo fue bastante cerca: visitaron Corrientes y Catamarca. A través de sus redes sociales, compartió algunas postales de su aventura por el país. “Marley te amo!!!! #MuyPronto #PorElMundo por Telefe”, publicó en su cuenta de Twitter, junto con algunas postales al lado de Marley en medio de distintos paisajes.

Por su parte, el conductor de televisión publicó un video con Xipolitakis diciendo: “Acá estamos en Catamarca. Estamos acá, en el Valle de Catamarca, estamos en un lugar arqueológico y vamos a conocer un montón de la historia de Argentina. Muy pronto llega Por el mundo. Tenemos el placer de tenerla a ella, diosa absoluta”. Y destacó: “¡Y lo que me divierto con Vicky Xipolitakis, es lo más!”.

Visitando #Catamarca! Muy linda provincia!

Porque este año #porelmundo no solo será internacional sino también recorreremos lugares de Argentina! Y lo que me divierto con @VXipolitakisOK es lo más!

Muy pronto por @telefe pic.twitter.com/nTWiysEdUu — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) October 3, 2021

Además de Por el mundo, se dice que Vicky podría participar en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, el reality show de cocina de Telefe, en donde trabajó anteriormente. Por otro lado, también anunció el mes pasado que había completado sus estudios en un curso de oratoria, dictado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Volví a estudiar y estoy muy contenta de mejorar mi parte intelectual y abrir más mi cabeza. Estoy muy contenta, los cursos son de la UBA son buenísimos. Me encantó y quiero seguir estudiando, quiero mejorar, avanzar y abrir la mente”, expresó la modelo muy contenta con sus logros, y agregó que otro de sus proyectos a futuro es seguir completando cursos.

La orden de desalojo de Vicky Xipolitakis

Su expareja y padre de su hijo, el empresario Javier Naselli, había alquilado el departamento de Recoleta un tiempo atrás, cuando estaban juntos. El costo mensual es de 2800 dólares, con expensas de 85 mil pesos. El acuerdo era que cada uno iba a pagar la mitad, pero desde hacía meses, ella no estaba pudiendo cumplir con su parte.

“Nosotros somos víctimas, las cosas no están solucionadas. Yo hablo todos los días con la dueña del departamento. Y le pido disculpas por esta situación. Tiene toda la razón del mundo. Del otro lado son los que buscaron el lugar y consiguieron los garantes. Me encantaría irme, te juro, pero cómo hago”, había expresado Vicky.

Por otro lado, la versión de Javier es que él le había ofrecido ir a vivir a un lugar más chico en Caballito pero que ella no aceptó la propuesta. “Le habrían ofrecido un departamento en Caballito, pero ella no quiere ir allá. Ella tiene un status social que no puede mantener. Naselli le ofrecería un departamento con dos habitaciones al lado del Palacio Duhau, en la Avenida Alvear, y el juez le pidió a Vicky que lo acepte, pero ella no quiso porque prefiere ir a Puerto Madero”, reveló el periodista Adrián Pallares.