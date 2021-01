Mucho dolor: Diego Poggi mostró la terrible respuesta de su padre cuando le contó sobre…

El reconocido periodista Diego Poggi eligió las redes sociales para compartir uno de los momentos más duros de su vida. Se trata de cuando decidió contarle a su papá a través de un audio que estaba en pareja con un hombre con el que se iba de vacaciones, a lo que el hombre le contestó:

“Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.

Y muy consternado, el joven colocó en sus redes, mediante un tweet que compartió con todos: “Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable”

Después, para agregarle veracidad a sus comentarios, adjuntó la captura de pantalla del chat en la que se puede leer la respuesta de su padre tras escuchar su audio con la novedad: Ante la dolorosa respuesta, Diego escribió en la red social: “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me ch---un huevo!”, dijo el periodista.

Luego, en un hilo, el joven explicó el profundo motivo por el que decidió hacer pública la charla de semejante intimidad con quien es su padre: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”.

Lo más llamativo de su dolida publicación es que el mismo reconoció o intentó “justificar” de alguna manera la respuesta de su padre, a lo cual sus seguidores y amigos le reprocharon por la brutalidad de la respuesta.

“Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan”, aclaró Diego con respecto a u padre, quien evidentemente lastimó al joven con su reacción.

¿Qué opinas sobre lo que hizo Diego? ¿Su padre cambiará de opinión?