¿Polémica a la vista?: Claudia Villafañe habló de la intimidad de MasterChef y...

Claudia Villafañe se ha convertido en una de las grandes protagonista de la televisión argentina a partir de su participación en MasterChef Celebrity, el programa que la rompe por las noches.

Tras la pérdida de su ex marido, el astro Diego Maradona, se puso en duda su continuidad, pero finalmente decidió mantenerse en el concurso del que en las últimas horas sacó a la luz algunas intimidades.

Todo se generó cuando la mamá de Dalma y Gianinna habló de la buena onda que hay entre todo el grupo. «Pasa de todo. A veces nos sacamos la pilita del micrófono para que no nos escuchen», comenzó contando entre risas sobre lo que pasa en los camarines. "Estamos microfonados desde que llegamos, entonces por ahí nos sacamos la pilita para poder charlar tranquilos", agregó.

"Me van a matar. Perdón compañeras", lanzó entre más carcajadas ya que ahora todos conocen su secreto. "Perdón al sonidista que después se vuelve loco para ver por qué no anda el micrófono", expresaron desde detrás de la cámara y por parte de la producción, que ahora entiende algunas de las dificultades que se producen luego con los equipos de trabajo. "No, solamente tocamos una pilita", dijo Villafañe en su defensa.

"Claro, es genial", añadió Flor muy sorprendida con esta travesura de los participantes del show. Como sabemos, el programa ya está muy cerca de la gran final que saldrá al aire el 15 de enero y 'La tata' se perfila como una de las grandes candidatas para integrar los últimos desafíos debido a que es una de las mejores concursantes a la hora de presentar sus platos a los chefs.

Y además de eso, es una de las preferidas del público, que conoció a una Claudia muy distinta, totalmente alejada de sus conflictos con Diego Maradona. Y que muchos no tenían ni idea que existía. En este marco, en más de una oportunidad la organizadora de eventos ha revelado que la gente le pide disculpas en la calle por pensar cosas de ella durante tantos años, que se ha encargado de demostrar en el certamen que no eran ciertas.